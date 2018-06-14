Ренар: Сборная Марокко — не мальчики для битья

Главный тренер сборной Мароккоотметил, что его команда собирается играть со всеми соперниками по группе на победу.

Марокканцы сыграют с Ираном 15 июня в Санкт-Петербурге, с Португалией 20 июня в Москве, в «Лужниках», и с Испанией 25 июня в Калининграде.

«Мы будем готовиться к матчу с Ираном так же, как к Португалии и Испании. Все три игры одинаково важны для нас.

Мы будем играть на победу и с Испанией, и с Португалией, хотя понимаем, насколько талантливы все эти сборные.

Что касается отставки Хулена Лопетеги с поста тренера сборной Испании, возможно, футболисты несколько часов понервничают, но они сильные игроки. Нужно нечто большее, чем просто смена тренера, чтобы дестабилизировать ситуацию в сборной Испании

Мы не мальчики для битья и сумеем проявить все свои лучшие качества на чемпионате. Я думаю, что мы вышли на уровень, которого хотели достигнуть во время подготовки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».