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    Комолов: В футбол играть не так-то легко, как кажется со стороны

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    Полузащитник «Амкара» Павел Комолов прокомментировал информацию о том, что пермский клуб в новом сезоне не выступит в российской футбольной Премьер-лиге и Футбольной национальной лиге.

    Павел Комолов
    Павел Комолов
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    «Пару дней назад игрокам на телефоны пришли смс-ки о том, что 13 июня объявят о закрытии клуба. Так что для нас сегодняшняя новость неожиданностью не стала. В принципе, уже все понимали, что все так и закончится, шансов на спасение было мало», – сказал 29-летний хавбек в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Насколько я знаю, президент клуба сказал, что все сотрудники и игроки ищут себе новую работу, а он будет заниматься долгами. Что ж, посмотрим, что будет. Тяжело верится, конечно. С другой стороны, "Амкар" за годы своего существования все равно всем вернул деньги.

    Думали, что домашний чемпионат как-то поможет. Что люди не захотят просто так хоронить команду. Но… Не сработало. Ничего. Сейчас "Звезда" зайдет в ПФЛ. А вообще, может быть, им пару лет подождать и не заявляться?

    Клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты? В "Амкаре" платят меньше, чем в остальных командах премьер-лиги. Но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть.

    Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол – слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это нифига не так! Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо. А клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь», – добавил Комолов.

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