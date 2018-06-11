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    Трансферный дайджест. 5 — 11 июня

    На кого нацелился «Реал», где будет играть лидер «Ромы», кто нужен «Барселоне» и другие трансферные новости последних дней

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    Сергей Милинкович-Савич
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    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Сергей Милинкович-Савич

    «Лацио», полузащитник, 23 года

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич является одним из самых востребованных европейских игроков прямо сейчас. Наибольший интересе к 24-летнему сербу проявляют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реал».

    Сам Милинкович-Савич хотел бы перейти в мадридский клуб, а «Лацио» намерен подождать до завершения ЧМ-2018. Сербский хавбек входит в десятку потенциальных открытий ЧМ-2018.

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    • «Ювентус» сделал неофициальное предложение по трансферу игрока в размере около 80 млн евро. Данная сумма не устраивает римлян, они планируют выручить за 23-летнего серба 120-130 млн евро.

  • Клаудио Лотито
  • Президент «Лацио»
  • Я отверг предложение в 110 млн евро 29 августа, так что я не знаю, сколько он стоит сейчас. Могу только точно сказать, что 100 млн будет недостаточно. Я злюсь, когда люди называют «Лацио» супермаркетом. Я никогда никого не выставлял на продажу. Раньше клубы даже не стучались в дверь, они просто приходили и забирали игроков. Теперь им нужно спрашивать разрешения.

    • Тем не менее, мечта сербского полузащитника может исполниться. По информации SportMediaset мадридский «Реал» готов заплатить за 23-летнего полузащитника 150 миллионов евро и предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

    Впрочем, официальный запрос на трансфер Милинковича-Савича «Реал» еще не делал. К тому же мадридский клуб пока не определился с кандидатурой нового тренера.

    Наш прогноз: «Лацио»

    Раджа Наингголан

    «Рома», полузащитник, 30 лет

    Раджа Наингголан
    Фото:uefa.com

    В конце мая хавбека римлян отцепили от сборной Бельгии, едущей на ЧМ-2018, после чего он завершил карьеру в национальной команде, громко высказал претензии в адрес ее тренера и заявил, что «в футболе слишком много подхалимов».

    В начале июня появилась информация, что бельгиец готов завершить свою карьеру и в «Роме», сменив ее на другой клуб. Римляне не горят желанием терять ключевого игрока, но их поджимают рамки финансового фэйр-плей.

    Среди претендентов на игрока назывались «Зенит», якобы готовый выложить за Раджу 50 миллионов евро, китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который предлагал за игрока 30 миллионов, и миланский «Интер».

    Слухи про российский клуб и китайцев подтверждения не получили, а вот информация о переходе в «Интер» начала обрастать новыми подробностями.

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    • Главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти, тренировавший «Рому», является большим поклонником таланта Найнгголана, а спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио еще в конце мая встретился в Милане с агентом игрока Алессандро Бельтрами.

    Трансфер 30-летнего бельгийца обойдется миланцам в 29 млн. евро, а получать Раджа будет 4,5 миллиона евро в год. Кроме того, в сделку войдет атакующий хавбек молодежной команды «Интера» Николо Дзаньоло.

    При этом, «Интеру» необходимо продать игроков на 40 миллионов евро до конца июня, чтобы исправить ситуацию с нарушением финансового фэйр-плей. Однако клуб уже планирует трансферы на июль.

    Ожидается, что официально о переходе Наингголана в «Интер» будет объявлено 1 июля.

    Наш прогноз: «Интер»

    Дуглас Коста

    «Ювентус», полузащитник, 27 лет

    Дуглас Коста
    Фото:uefa.com

    Бразильский хавбек перебрался из «Шахтера» в «Баварию» в 2015 году, но не сумел закрепиться в составе мюнхенского клуба и перед сезоном 17/18 ушел в аренду в «Ювентус».

    В Турине дела пошли успешнее и на прошлой неделе «Юве» выкупил контракт хавбека у «Баварии» за 40 миллионов евро. Еще 1 миллион «Бавария» может получить в качестве бонусов.

    Соглашение туринцев с 27-летним футболистом рассчитано до 2022 года, но он может не задержаться в Италии. Еще в конце мая появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Баварии» за бразильского игрока 85 миллионов евро.

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    • А уже после того, как «Юве» подписал с Костой контракт, в игру вступил «Манчестер Сити», тренер которого Пеп Гвардиола хорошо знаком с Костой по совместной работе в «Баварии».

    По информации Premium Sport HD, «горожане» готовы заплатить за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро.

    Средства, вырученные от возможной продажи Косты, туринцы могут потратить на приобретение полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и хавбека «Фиорентины» Федерико Кьезы.

    В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Матео Ковачич

    «Реал», полузащитник, 27 лет

    Матео Ковачич
    Фото:uefa.com

    Хорватский хавбек так и не стал игроком основного состава в мадридском клубе, чему поспособствовали травмы. Недовольный прошедшим сезоном Ковачич заявил в начале июня: «Надеюсь, что в следующем сезоне буду играть чаще – в 'Реале' или где-либо еще. Сейчас я должен играть».

    Претенденты на игрока есть — интерес к 24-летнему хавбеку проявляют «Шальке», «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Рома». Наиболее предметный интерес к игроку в Турине, где Массимилиано Аллегри намерен купить качественного игрока в полузащиту.

    «Ювентус» уже пытался подписать Ковачича летом 2017 года. Тогда «сливочные» отклонили предложение в 75 млн евро, теперь же игрок и сам подумывает об уходе.

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    • Есть интерес к хорвату и в Англии — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит Ковачича в качестве альтернативы, на случай, если не удастся подписать хавбека «Наполи» Жоржиньо.

    Пока что Ковачич хочет узнать, кто станет новым тренером «Реала», чтобы понять свои перспективы в мадридском клубе.

    Наш прогноз: «Реал»

    Федерико Кьеза

    «Фиорентина», полузащитник, 20 лет

    Федерико Кьеза
    Фото:mirror.co.uk

    Молодой хавбек «фиалок» успешно дебютировал в сборной Италии при Роберто Манчини и уже является объектом интереса крупных клубов Серии А.

    В конце мая приобрести игрока попытался «Наполи» — в нем был очень заинтересован новый наставник неаполитанцев Карло Анчелотти, который навел о Федерико справки у Кьезы-старшиего (Энрико Кьеза играл у Анчелотти в «Парме»).

    Сначала «Фиорентина» отвергла предложение в 40 миллионов евро, а потом и второе предложение: 50 миллионов евро плюс Марко Рог и еще один игрок на выбор.

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    • Теперь же миланский «Интер» готов предложить за 20-летнего хавбека до 50 млн евро и трех игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport. Среди наиболее вероятных кандидатов называются защитники Федерико Вальетти и Далберт, а также нападающий Янн Карамо.

    Кроме того, среди претендентов на Федерико Кьезу называют туринский «Ювентус», который попытается вмешаться в борьбу за полузащитника, если успешно продаст Дугласа Косту.

    Сообщается, что «фиалки» рассчитывают выручить за Кьезу не менее 70 млн евро.

    Наш прогноз: «Фиорентина»

    Алекс Гримальдо

    «Бенфика», защитник, 22 года

    Алекс Гримальдо
    Фото:uefa.com

    Воспитанник «Барселоны» и бывший капитан второй команды «блауграны» успешно выступает в Португалии и в зимнее трансферное окном стал объектом активного интереса «Наполи».

    Несмотря на долгие переговоры, итальянцы не сошлись в цене с лиссабонскими «орлами», которые хотели получить за игра если не 40 миллионов евро, то уж точно не меньше 30.

    Издалека за этими торгами наблюдали заинтересованные «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», но если манкунианцев отпугнула высокая цена игрока, то «шпоры» решили подождать до лета.

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    • Судьба трансфера Гримальдо зависит от того, останется или покинет «Тоттенхэм» Дэнни Роуз. Лондонский клуб готов заплатить 30 миллионов евро за защитника.

    Алекс перебрался в Португалию из «Барселоны Б» зимой 2016 года за 2,1 миллиона евро. Отметим, что в контракте было прописано право обратного выкупа игрока «Барселоной».

    Наш прогноз: «Бенфика»

    Роберт Левандовский

    «Бавария», нападающий, 29 лет

    Роберт Левандовский
    Фото:goal.com

    Трансферные слухи о главном бомбардире мюнхенского клуба продолжают циркулировать, несмотря на явное нежелание боссов клуба расставаться с ним.

    Трансфер в «Реал», которым грезил поляк, сорвался, но игрок все еще настроен покинуть «Баварию», о чем недвусмысленно заявляет его агент. Появилась даже информация, что Левандовскому разрешили приехать в сборную Польши перед ЧМ позже, чтобы завершить трансфер.

  • Пини Захави
  • Футбольный агент
  • Роберт чувствует, что ему необходимы перемены и новый вызов в своей карьере. Боссы «Баварии» уже уведомлены об этом. Деньги или какой-то конкретный клуб не являются мотивацией для Роберта, практически любой топ-клуб захочет заполучить к себе лучшего нападающего мира.

    • По информации Bild у поляка него есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    По информации итальянских СМИ, туринский «Ювентус» попытается купить Левандовского в случае ухода аргентинца Гонсало Игуаина.

    В немецкой прессе появилась информация, что руководители мюнхенского клуба заявили агенту поляка, что даже не будут рассматривать предложения суммой меньше 200 миллионов евро. Впрочем, президент «Баварии» Ули Хенесс опроверг это.

  • Это нонсенс. Роберт не будет продан и проведет следующий сезон у нас. Об этом уже говорилось не раз
  • Ули Хеннес

    • Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Рияд Марез

    «Лестер», полузащитник, 27 лет

    Рияд Марез
    Фото:uefa.com

    Алжирский полузащитник близок к тому, чтобы вырваться из «Лестера» в клуб покрупнее. Напомним, зимой «Лестер» не продал 27-летнего Мареза за 60 миллионов фунтов, затребовав астрономические 95 миллионов, после чего игрок какое-то время бойкотировал тренировки команды и был оштрафован руководством.

    Теперь клубы возобновили переговоры — «МанСити» по информации английских СМИ готов выложить 75 миллионов фунтов.

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    • Как сообщает The Guardian, помимо основной суммы в 60 млн фунтов, «Лестер» требует бонусы и, таким образом, общая сумма трансфера составит порядка 75 млн.

    Параллельно «Лестер» ведет переговоры с «Ман Сити» о трансфере вингера Патрика Робертса, проведшего последние три сезона в «Селтике» на правах аренды. Ожидается, что эта сделка будет оформлена отдельно от перехода Мареза.

    Переговоры осложняются в том числе тем, что чемпионы Англии не могут согласовать сумму комиссионных для агента алжирца. В настоящее время дела 27-летнего игрока ведет Киа Джурабчиан, организовавший трансфер Филиппе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону».

    Отметим, что в начале июня «Лестер» представил домашнюю форму на следующий сезон. В числе игроков, сфотографировавшихся в новой экипировке, был и Рияд Марез.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Френки де Йонг

    «Аякс», полузащитник, 21 год

    Френки де Йонг
    Фото:uefa.com

    Молодой талант из амстердамского клуба, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона.

    Игрок привлекает внимание своей универсальностью и умением вести игру. У де Йонга потрясающий процент точности передач — 92%. На половине поля соперника — 89%. Да и с дриблингом полный порядок: 90,3% успешных обводок.

    Неудивительно, что молодой игрок заинтересовал европейские топ-клубы — на игрока нацелились «Барселона», «Арсенал» и ба «Манчестера» которых не смутила даже травма игрока.

    Активнее всех был каталонский клуб. В мае появилась информация, что «Барса» купит де Йонга летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барселону» форсировать сделку.

    В начале июня бывший тренер «Аякса» Франк де Бур в эфире FOX Sports сообщил, что общался со скаутами «Барселоны», которые подтвердили, что каталонцы хотят этим летом приобрести защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.

    Сине-гранатовые приобретут права на молодых игроков, но футболисты на правах аренды останутся в «Аяксе». По информации AS в начале следующей недели каталонцы встретятся с агентами де Йонга для обсуждения условий личного контракта.

    Ожидается, что трансфер игрока молодежной сборной Голландии обойдется «Барсе» в 30–35 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Барселона»

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