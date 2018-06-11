Трансферный дайджест. 5 — 11 июня

Сергей Милинкович-Савич

«Лацио», полузащитник, 23 года

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич является одним из самых востребованных европейских игроков прямо сейчас. Наибольший интересе к 24-летнему сербу проявляют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реал».

Сам Милинкович-Савич хотел бы перейти в мадридский клуб, а «Лацио» намерен подождать до завершения ЧМ-2018. Сербский хавбек входит в десятку потенциальных открытий ЧМ-2018.

«Ювентус» сделал неофициальное предложение по трансферу игрока в размере около 80 млн евро. Данная сумма не устраивает римлян, они планируют выручить за 23-летнего серба 120-130 млн евро.

Клаудио Лотито Президент «Лацио» Я отверг предложение в 110 млн евро 29 августа, так что я не знаю, сколько он стоит сейчас. Могу только точно сказать, что 100 млн будет недостаточно. Я злюсь, когда люди называют «Лацио» супермаркетом. Я никогда никого не выставлял на продажу. Раньше клубы даже не стучались в дверь, они просто приходили и забирали игроков. Теперь им нужно спрашивать разрешения.

Тем не менее, мечта сербского полузащитника может исполниться. По информации SportMediaset мадридский «Реал» готов заплатить за 23-летнего полузащитника 150 миллионов евро и предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Впрочем, официальный запрос на трансфер Милинковича-Савича «Реал» еще не делал. К тому же мадридский клуб пока не определился с кандидатурой нового тренера.

Наш прогноз: «Лацио»

Раджа Наингголан

«Рома», полузащитник, 30 лет

Раджа Наингголан Фото:uefa.com

В конце мая хавбека римлян отцепили от сборной Бельгии, едущей на ЧМ-2018, после чего он завершил карьеру в национальной команде, громко высказал претензии в адрес ее тренера и заявил, что «в футболе слишком много подхалимов».

В начале июня появилась информация, что бельгиец готов завершить свою карьеру и в «Роме», сменив ее на другой клуб. Римляне не горят желанием терять ключевого игрока, но их поджимают рамки финансового фэйр-плей.

Среди претендентов на игрока назывались «Зенит», якобы готовый выложить за Раджу 50 миллионов евро, китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который предлагал за игрока 30 миллионов, и миланский «Интер».

Слухи про российский клуб и китайцев подтверждения не получили, а вот информация о переходе в «Интер» начала обрастать новыми подробностями.

Главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти, тренировавший «Рому», является большим поклонником таланта Найнгголана, а спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио еще в конце мая встретился в Милане с агентом игрока Алессандро Бельтрами.

Трансфер 30-летнего бельгийца обойдется миланцам в 29 млн. евро, а получать Раджа будет 4,5 миллиона евро в год. Кроме того, в сделку войдет атакующий хавбек молодежной команды «Интера» Николо Дзаньоло.

При этом, «Интеру» необходимо продать игроков на 40 миллионов евро до конца июня, чтобы исправить ситуацию с нарушением финансового фэйр-плей. Однако клуб уже планирует трансферы на июль.

Ожидается, что официально о переходе Наингголана в «Интер» будет объявлено 1 июля.

Наш прогноз: «Интер»

Дуглас Коста

«Ювентус», полузащитник, 27 лет

Дуглас Коста Фото:uefa.com

Бразильский хавбек перебрался из «Шахтера» в «Баварию» в 2015 году, но не сумел закрепиться в составе мюнхенского клуба и перед сезоном 17/18 ушел в аренду в «Ювентус».

В Турине дела пошли успешнее и на прошлой неделе «Юве» выкупил контракт хавбека у «Баварии» за 40 миллионов евро. Еще 1 миллион «Бавария» может получить в качестве бонусов.

Соглашение туринцев с 27-летним футболистом рассчитано до 2022 года, но он может не задержаться в Италии. Еще в конце мая появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Баварии» за бразильского игрока 85 миллионов евро.

А уже после того, как «Юве» подписал с Костой контракт, в игру вступил «Манчестер Сити», тренер которого Пеп Гвардиола хорошо знаком с Костой по совместной работе в «Баварии».

По информации Premium Sport HD, «горожане» готовы заплатить за игрока сборной Бразилии 100 миллионов евро.

Средства, вырученные от возможной продажи Косты, туринцы могут потратить на приобретение полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича и хавбека «Фиорентины» Федерико Кьезы.

В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач.

Наш прогноз: «Ювентус»

Матео Ковачич

«Реал», полузащитник, 27 лет

Матео Ковачич Фото:uefa.com

Хорватский хавбек так и не стал игроком основного состава в мадридском клубе, чему поспособствовали травмы. Недовольный прошедшим сезоном Ковачич заявил в начале июня: «Надеюсь, что в следующем сезоне буду играть чаще – в 'Реале' или где-либо еще. Сейчас я должен играть».

Претенденты на игрока есть — интерес к 24-летнему хавбеку проявляют «Шальке», «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Рома». Наиболее предметный интерес к игроку в Турине, где Массимилиано Аллегри намерен купить качественного игрока в полузащиту.

«Ювентус» уже пытался подписать Ковачича летом 2017 года. Тогда «сливочные» отклонили предложение в 75 млн евро, теперь же игрок и сам подумывает об уходе.

Есть интерес к хорвату и в Англии — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит Ковачича в качестве альтернативы, на случай, если не удастся подписать хавбека «Наполи» Жоржиньо.

Пока что Ковачич хочет узнать, кто станет новым тренером «Реала», чтобы понять свои перспективы в мадридском клубе.

Наш прогноз: «Реал»

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 20 лет

Федерико Кьеза Фото:mirror.co.uk

Молодой хавбек «фиалок» успешно дебютировал в сборной Италии при Роберто Манчини и уже является объектом интереса крупных клубов Серии А.

В конце мая приобрести игрока попытался «Наполи» — в нем был очень заинтересован новый наставник неаполитанцев Карло Анчелотти, который навел о Федерико справки у Кьезы-старшиего (Энрико Кьеза играл у Анчелотти в «Парме»).

Сначала «Фиорентина» отвергла предложение в 40 миллионов евро, а потом и второе предложение: 50 миллионов евро плюс Марко Рог и еще один игрок на выбор.

Теперь же миланский «Интер» готов предложить за 20-летнего хавбека до 50 млн евро и трех игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport. Среди наиболее вероятных кандидатов называются защитники Федерико Вальетти и Далберт, а также нападающий Янн Карамо.

Кроме того, среди претендентов на Федерико Кьезу называют туринский «Ювентус», который попытается вмешаться в борьбу за полузащитника, если успешно продаст Дугласа Косту.

Сообщается, что «фиалки» рассчитывают выручить за Кьезу не менее 70 млн евро.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Алекс Гримальдо

«Бенфика», защитник, 22 года

Алекс Гримальдо Фото:uefa.com

Воспитанник «Барселоны» и бывший капитан второй команды «блауграны» успешно выступает в Португалии и в зимнее трансферное окном стал объектом активного интереса «Наполи».

Несмотря на долгие переговоры, итальянцы не сошлись в цене с лиссабонскими «орлами», которые хотели получить за игра если не 40 миллионов евро, то уж точно не меньше 30.

Издалека за этими торгами наблюдали заинтересованные «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», но если манкунианцев отпугнула высокая цена игрока, то «шпоры» решили подождать до лета.

Судьба трансфера Гримальдо зависит от того, останется или покинет «Тоттенхэм» Дэнни Роуз. Лондонский клуб готов заплатить 30 миллионов евро за защитника.

Алекс перебрался в Португалию из «Барселоны Б» зимой 2016 года за 2,1 миллиона евро. Отметим, что в контракте было прописано право обратного выкупа игрока «Барселоной».

Наш прогноз: «Бенфика»

Роберт Левандовский

«Бавария», нападающий, 29 лет

Роберт Левандовский Фото:goal.com

Трансферные слухи о главном бомбардире мюнхенского клуба продолжают циркулировать, несмотря на явное нежелание боссов клуба расставаться с ним.

Трансфер в «Реал», которым грезил поляк, сорвался, но игрок все еще настроен покинуть «Баварию», о чем недвусмысленно заявляет его агент. Появилась даже информация, что Левандовскому разрешили приехать в сборную Польши перед ЧМ позже, чтобы завершить трансфер.

Пини Захави Футбольный агент Роберт чувствует, что ему необходимы перемены и новый вызов в своей карьере. Боссы «Баварии» уже уведомлены об этом. Деньги или какой-то конкретный клуб не являются мотивацией для Роберта, практически любой топ-клуб захочет заполучить к себе лучшего нападающего мира.

По информации Bild у поляка него есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

По информации итальянских СМИ, туринский «Ювентус» попытается купить Левандовского в случае ухода аргентинца Гонсало Игуаина.

В немецкой прессе появилась информация, что руководители мюнхенского клуба заявили агенту поляка, что даже не будут рассматривать предложения суммой меньше 200 миллионов евро. Впрочем, президент «Баварии» Ули Хенесс опроверг это.

Это нонсенс. Роберт не будет продан и проведет следующий сезон у нас. Об этом уже говорилось не раз Ули Хеннес

Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

Наш прогноз: «Бавария».

Рияд Марез

«Лестер», полузащитник, 27 лет

Рияд Марез Фото:uefa.com

Алжирский полузащитник близок к тому, чтобы вырваться из «Лестера» в клуб покрупнее. Напомним, зимой «Лестер» не продал 27-летнего Мареза за 60 миллионов фунтов, затребовав астрономические 95 миллионов, после чего игрок какое-то время бойкотировал тренировки команды и был оштрафован руководством.

Теперь клубы возобновили переговоры — «МанСити» по информации английских СМИ готов выложить 75 миллионов фунтов.

Как сообщает The Guardian, помимо основной суммы в 60 млн фунтов, «Лестер» требует бонусы и, таким образом, общая сумма трансфера составит порядка 75 млн.

Параллельно «Лестер» ведет переговоры с «Ман Сити» о трансфере вингера Патрика Робертса, проведшего последние три сезона в «Селтике» на правах аренды. Ожидается, что эта сделка будет оформлена отдельно от перехода Мареза.

Переговоры осложняются в том числе тем, что чемпионы Англии не могут согласовать сумму комиссионных для агента алжирца. В настоящее время дела 27-летнего игрока ведет Киа Джурабчиан, организовавший трансфер Филиппе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону».

Отметим, что в начале июня «Лестер» представил домашнюю форму на следующий сезон. В числе игроков, сфотографировавшихся в новой экипировке, был и Рияд Марез.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Френки де Йонг

«Аякс», полузащитник, 21 год

Френки де Йонг Фото:uefa.com

Молодой талант из амстердамского клуба, играющий на позиции центрального защитника и опорного полузащитника стал одним из открытий Эредивизии прошлого сезона.

Игрок привлекает внимание своей универсальностью и умением вести игру. У де Йонга потрясающий процент точности передач — 92%. На половине поля соперника — 89%. Да и с дриблингом полный порядок: 90,3% успешных обводок.

Неудивительно, что молодой игрок заинтересовал европейские топ-клубы — на игрока нацелились «Барселона», «Арсенал» и ба «Манчестера» которых не смутила даже травма игрока.

Активнее всех был каталонский клуб. В мае появилась информация, что «Барса» купит де Йонга летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барселону» форсировать сделку.

В начале июня бывший тренер «Аякса» Франк де Бур в эфире FOX Sports сообщил, что общался со скаутами «Барселоны», которые подтвердили, что каталонцы хотят этим летом приобрести защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.

Сине-гранатовые приобретут права на молодых игроков, но футболисты на правах аренды останутся в «Аяксе». По информации AS в начале следующей недели каталонцы встретятся с агентами де Йонга для обсуждения условий личного контракта.

Ожидается, что трансфер игрока молодежной сборной Голландии обойдется «Барсе» в 30–35 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона»