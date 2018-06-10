Польский футболист спас журналистку

Защитник сборной Польшиво время интервью спас журналистку от травм.

Михал Паздан sport.pl 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Репортер проводила интервью с Пазданом на открытом воздухе, когда на нее внезапно начала падать стойка с освещением. Паздан ударом ноги остановил падение оборудования, чем спас журналистку от возможных травм. Через несколько секунд девушка пришла в себя и интервью продолжилось.

Интернет-пользователи высоко оценили реакцию Паздана и заметили, что это хороший знак перед грядущими соревнованиями.

Сборная Польши сыграет в группе Н с командами Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).