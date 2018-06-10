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    Польский футболист спас журналистку

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    Защитник сборной Польши Михал Паздан во время интервью спас журналистку от травм.

    Михал Паздан
    Михал Паздан
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  • Репортер проводила интервью с Пазданом на открытом воздухе, когда на нее внезапно начала падать стойка с освещением. Паздан ударом ноги остановил падение оборудования, чем спас журналистку от возможных травм. Через несколько секунд девушка пришла в себя и интервью продолжилось.

    Интернет-пользователи высоко оценили реакцию Паздана и заметили, что это хороший знак перед грядущими соревнованиями.

    Сборная Польши сыграет в группе Н с командами Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

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