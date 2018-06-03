ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Совместное фото сборных Ирана и США перед матчем на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Иран
  • 15:54
    • Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ-2018
  • 17:17
    • Нойштедтер «шокирован и разочарован» непопаданием в заявку сборной России на ЧМ-2018
  • 16:56
    • СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна
  • 16:33
    • Во Франции навсегда закрыли для Бензема дорогу в сборную
  • 16:20
    • Вице-президент «Монако»: До сделки по Головину еще очень далеко
    Все новости спорта

    СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна

  • подписаться
    •
    ФИФА может наказать «Барселону» запретом на осуществление трансферов из-за переговоров каталонского клуба с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Об этом сообщает испанское издание AS, отмечая, что ФИФА уже начала разбирательство по данному вопросу.

    «Барселона» вела переговоры с Гризманном в октябре прошлого года. Согласно регламенту ФИФА, это является нарушением, так как игрок имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями за полгода до истечения контракта с нынешним клубом.

    «Барселона» может быть лишена возможности осуществлять трансферную деятельность на протяжении двух лет. Также дисквалификация на срок от четырех до шести месяцев может грозить самому Гризманну.

    Напомним, контракт 27-летнего французского нападающего с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

  • По теме
  • Иньеста: с вином навстречу Подольски
  • 26/05/2018 в 20:03
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Хорватия
  • 3,20
  • Сегодня в 17:00
    •
    Барселона Футбол Испании Примера Атлетико ФИФА Календарь Примеры
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые популярные бюджетные кроссоверы в РоссииСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возняцки возьмет реванш у Касаткиной в Париже
  • Дарья Касаткина — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Устроят ли Бразилия с Хорватией «перестрелку» на «Энфилде»?
  • Бразилия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 3,20
    •
  • Продлится ли победная серия «инков» в матче с саудовскими «орлами»?
  • Саудовская Аравия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мануэль Нойер Футбол Свежий Нойер и слабая ГерманияОбзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии 16:040
  • 12:59
    • Идову и Муса — в заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018
  • 17:04
    • Хачанов покинул «Ролан Гаррос»
  • 16:41
    • Российские гандболистки завоевали путевку на чемпионат Европы
    Станислав Черчесов Футбол «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 13:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Экзамен Касаткиной
  • 4,25
    •
  • 13:53
    • Кутепов назвал игру Граната против Австрии «достойной»
  • 13:43
    • «Динамо» интересуется македонским форвардом
  • 13:20
    • «Эспаньол» получил нового главного тренера
    Мария Шарапова Теннис Лучшего шанса может не быть. Шарапова встретится с УильямсРоссиянка уверенно вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где ее ждет встреча с самой неудобной соперницей 12:590
  • 08:09
    • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • 07:38
    • Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018
  • 07:28
    • Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие