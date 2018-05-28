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    «Бешикташ» в ближайшие дни намерен начать переговоры по Фернандешу

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    «Бешикташ» намерен приобрести у «Локомотива» полузащитника Мануэла Фернандеша, утверждает Fanatik.

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш
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  • Как стало известно изданию, руководство стамбульского клуба намерено начать переговоры о трансфере футболиста уже в ближайшие дни.

    «Бешикташ» хочет уговорить хавбека пойти на понижение зарплаты, которая на данный момент составляет 4 миллиона евро за сезон.

    Ранее Фернандеш и его агент заявляли о том, что ведут переговоры с «Локомотивом» о подписании нового соглашения.

    Фернандеш: Все зависит от «Локо», важно не только мое желание

    В завершившемся сезоне 32-летний португалец провел 29 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

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