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    «Саутгемптон» продлил контракт с главным тренером

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    «Саутгемптон» подписал новый контракт с главным тренером Марком Хьюзом, сообщается на официальном сайте «святых».

    Марк Хьюз
    Марк Хьюз
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  • Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года. Также долгосрочные контракты подписали члены тренерского штаба Марк Боуэн и Эдди Нидзвицки.

    «Марк и его команда оказали огромное влияние с первого дня на игроков, сотрудников и болельщиков. Они смогли собрать вместе весь состав и персонал клуба для достижения необходимых результатов», — говорится в заявлении «Саутгемптона».

    «Теперь очень важно, чтобы мы получили потрясающую поддержку, которую нам оказали болельщики в последних играх сезона. Тренеры и игроки будут ежедневно трудиться, чтобы привести клуб к успеху, которого он заслуживает», — сказал Хьюз.

    Валлиец возглавил «святых» в марте, сменив у руля команды аргентинца Маурисио Пеллегрино. По итогам сезона команда заняла 17-е место в чемпионате Англии и сохранила прописку в Премьер-лиге.

    Ранее Хьюз тренировал сборную Уэльса, английские «Блэкберн», «Манчестер Сити», «Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сток Сити».

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