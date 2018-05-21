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    Путин предложил оставить Дворковича главой оргкомитета «Россия-2018»

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    Президент России Владимир Путин предложил сохранить за бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета «Россия-2018», который занимает подготовкой чемпионата мира.

    Аркадий Дворкович
    Аркадий Дворкович
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  • Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Рекомендация Путина адресована правительству РФ и набсовету АНО «Организационный комитет "Россия-2018".

    "Предложить правительству Российской Федерации сохранить за Дворковичем Аркадием Владимировичем полномочия заместителя председателя наблюдательного совета автономной некоммерческой организации 'Организационный комитет Россия-2018, — говорится в документе.

    Кроме того, набсовету организационного комитета Россия-2018 рекомендовано сохранить за Дворковичем полномочия председателя организации.

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