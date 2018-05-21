Возвращение Аленичева и деклассированный «Анжи»

Манеж не помог «Тамбову»

Автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков отмечает что тамбовчанам не удалось воспользоваться естественным преимуществом своего поля — команда Вадима Евсеева не упустила итоговую победу.

«Как только стало известно, что играть в стыках предстоит с "Тамбовом", "Амкар" выразил недовольство тем, что соперник принимает соперников в манеже, и призвал тамбовчан арендовать стадион в другом городе.

"Тамбов" настоял на своем, но это ему не помогло. А еще тамбовчане не извлекли пользы из того, что у них потерь не было, а пермяки не могли рассчитывать на травмированных Зайцева, Оланаре и Салугина, дисквалифицированного Гащенкова, вызванных в сборные Гасилина и Эззатоллахи…

Уверенно победив в первом матче, "Амкар" спокойно, на классе довел дело до итогового успеха. По большому счету, за два поединка команда Андрея Талалаева так и не создала серьезных угроз воротам Нигматуллина.

Точку в противостоянии поставил гол Костюкова, который удачно сыграл на добивании после того, как Вавилин с трудом отразил удар Занева низом».

Талалаев молодец, но Евсеев — справился

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский отдает должное тренерам «Тамбова» и «Амкара», которые добиваются результата с весьма ограниченными ресурсами.

«После перерыва "Тамбов" начал монструозно. Будто не было первого проигранного матча и пропущенного гола 20 минут назад. Понесся вперед отдышавшийся и передохнувший хозяин, горел под его бутсами пластмассовый газон, но отсутствие ударного форварда чудовищно мешало сравнять счет. А ведь были моменты, и "Амкар" даже мяч из пустых ворот однажды выносил…

Но на то это и клуб премьер-лиги. Мощный, чуть повыше в классе, с опытом прохождения подобных спасений от вылета в ФНЛ. Пермяки чуть ли не через сезон висят на волоске от вылета и постоянно спасаются. И как бы играючи симпатично не выглядел соперник из ФНЛ, ему "Амкар" раз оказался не по зубам. Ну не пробить эту уральскую броню, ну никак!

Раздосадованному Андрею Талалаеву оставалось поаплодировать, ведь если бы он совершил чудо и вывел "Тамбов" в РФПЛ, команде было бы очень тяжело с мизерным по нашим меркам бюджетом в 300 миллионов рублей. Сосредоточенному Вадиму Евсееву поаплодировать тоже стоило: приняв команду в непростой финансовой ситуации, когда клуб в прямом смысле стоял на перепутье, он справился и сохранил прописку в РФПЛ. Ну что, опять о проблемах "Амкара" услышим к зиме?»

Беззубый «Тамбов»

Автор Rusfootball.info Иван Долинин сетует об очередном проявлении беззубости команды Талалаева.

«А "Тамбов", к сожалению его болельщиков, сегодня в атаке продолжал действовать так же, как и в первой встрече. Подопечные Талалаева были достаточно активны, но интересных мыслей, остроты и креативности им не хватало. После того, как "Амкар" забил выездной гол, перед хозяевами встала задача забить в ответ минимум четыре мяча. Исходя из действий "тамбовчан" в первые 135 минут противостояния с "пермяками", поверить в их невероятный камбэк было очень сложно.

Команда Вадима Евсеева грамотно и уверенно довела матч до победы и вместе с тем оформила сохранение своей прописки в Премьер-Лиге на следующий сезон. Теперь весь вопрос только в том, найдется ли финансирование, необходимое для существования и нормальной жизнедеятельности "Амкара". "Тамбов" же может сетовать только на себя — он сыграл беззубо в атаке и в первой встрече, и в ответной. С отсутствием нестандартных мыслей в атаке и опасных ударов очень сложно рассчитывать на победу».

Беспомощный «Анжи»

Автор «Спорт-Экспресс» Михаил Гончаров разочарован качеством игры махачкалинского клуба, провалившего первую половину ответного матча с «Енисеем».

«Все, что "Анжи" смог предложить "Енисею" в родных стенах в дебюте – это мимолетный всплеск желания. Оно вылилось в монотонное давление, кучу бестолковых навесов с флангов и попыток дальних ударов. Смотрелось все это скучно и не очень опасно. Команда Дмитрия Аленичева поглядела на мучения махачкалинцев и поняла: бояться нечего, можно идти вперед. На 15-й минуте "Енисей" провел первую голевую атаку, а на 17-й – вторую. Отличились Обрадович, которого тренерский штаб выпустил в "старте" вместо героя первого матча Саркисова, и Семакин.

0:2 – и "Анжи" нужно было забивать уже шесть мячей».

Дырявая оборона «Енисея»

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов критикует игру «Енисея» в обороне, предупреждая, что РФПЛ такого не прощает.

«Несложное вычисление: для общей победы и сохранения прописки в премьер-лиге "Анжи" нужно было забить шесть мячей. И не пропустить. Задача, мягко скажем, архисложная.

Паку своим голом немного улучшил настроение местных болельщиков перед перерывом (1:2). Во втором тайме, несмотря на аховую ситуацию, "Анжи" продолжил атаковать. Многое поменялось к 74-й минуте, когда мячи Калмыкова и Полуяхтова вывели хозяев вперед (3:2). Причем, оба раза оборона "Енисея" выглядела как решето, через дырки которого выливается вода.

С такими пробоинами в премьер-лиге точно делать нечего. И у Дмитрия Аленичева с Егором Титовым есть всего 69 дней на исправление ошибок. Сердеров сравнял счет с пенальти, а последний гол-красавец забил Полуяхтов. Он украсил бы любой европейский топ-чемпионат, однако не спас "Анжи" от вылета в ФНЛ».

«Анжи» — это не «Рома»

Корреспондент Rusfootball.info Андрей Мордовин радуется, что хотя бы во втором тайме махачкалинцы попытались возродить интригу в матче.

«Знаменитая футбольная поговорка сработала на 73-ой минуте. Калмыков откликнулся на подачу Данченко и головой заколотил мяч в угол ворот Филиппова. Через минуту "Анжи" уже вел в счете. Оборона "Енисея" уже готовилась к банкету, когда Полуяхтов с близкой дистанции вколотил мяч в сетку. Тут махачкалинцы сразу поверили в себе, замаячила перед ними история "Ромы" в противостоянии с "Барселоной", раскрылись, разбежались хозяева... И получили в свои ворота пенальти. Саркисов снова на скорости поймал защитника, которому пришлось нарушать правила. Сердеров с точки был точен. И ничейного счета для "Енисея" было достаточно. Но "Анжи" решил хоть как-то скрасить конец сезона. Полуяхтов на 3-ей добавленной минуте потрясающим ударом оформил дубль, сделав счет 4:3, ставший итоговым.

"Енисей", который, по итогам первого круга ФНЛ, должен был выходить в РФПЛ напрямую, все же оформил себе путевку через стыки. И сделала это красноярская команда весьма уверенно. Можно сказать, на классе. Потому что "Анжи", особенно в первой встрече, был действительно деклассирован. Таким недееспособным "Анжи" не приходилось видеть достаточно давно. Даже при Григоряне, хоть команда и много проигрывала, был какой-то рисунок, мысль. А не просто навал, как это устроил Вадим Скрипченко в домашнем матче с "Енисеем". Белорусский специалист вчистую проиграл тренерскую дуэль Аленичеву. Глядя на тактическую подкованность Аленичева, можно еще раз задаться вопросом по поводу его провала в "Спартаке". Или не провала, если вспомнить про пресловутый "багаж". А может Аленичев способен работать только без давления, как это было в Туле и теперь в Красноярске? Возможность доказать свою состоятельность красно-белым однозначно будет».

Куда податься «Енисею»?

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов задается вопросом о будущем красноярского клуба в Премьер-лиге.

«Результат переходных матчей был понятен еще после первых игр. "Амкар" на классе оформил домашние 2:0 с "Тамбовом", а "Енисей" на кураже и вовсе растоптал "Анжи" — 3:0. Гораздо больше интриги было в том, что будет по окончании ответных игр.

Домашний стадион дебютанта РФПЛ находится на реконструкции в преддверии зимней Универсиады-2019. Весь сезон в ФНЛ команда Дмитрия Аленичева отыграла в манеже, вмещающем 3 тысячи болельщиков. Для прохождения лицензирования в премьер-лиге красноярскому клубу нужно более качественное временное пристанище.

Уже известно, что в первой половине сезона "Енисей" будет проводить домашние матчи либо в Тюмени, либо в Томске. Рассматривается и вариант с Екатеринбургом, где есть сразу два подходящих под РФПЛ стадиона — "СКБ-Банк Арена" и "Екатеринбург".

Где начнет сезон везунчик переходных матчей — одна из главных интриг межсезонья. Как показали игры с "Анжи", домашние трибуны дают "Енисею" очень много».