Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»

Манеж сыграл за «Енисей»
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев видит в крупной победе красноярского клуба над «Анжи» влияние «фактора своего поля».
«За сезон к этому можно было привыкнуть, однако майский футбол в манеже все равно смотрится немного странно. Красноярцы чувствуют себя там, словно рыба в воде, гости же уже в дебюте и, возможно, из-за непривычного покрытия, лишились основного вратаря Будакова. А так как у "Анжи" травмирован еще и Лория, в премьер-лиге дебютировал 21-летний Сугробов, в первой половине сезона игравший в ПФЛ за еще звездный "Арарат" с Измайловым и Павлюченко, а сейчас значащийся в заявке второй команды махачкалинцев.
Новичка в середине первого тайма подвели поначалу безупречные защитники, позволившие Саркисову выйти один на один. Бросившись форварду в ноги, Сугробов до мяча дотянулся, но уже сбив форварда, и Кутьин безупречно исполнил пенальти. А еще через несколько минут в ту же зону ворвался сам Кутьин: выполнил классную подачу, до которой не дотянулся Сугробов, и Саркисову оставалось головой переправить мяч в сетку».
«Енисей» провел идеальную встречу
Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин считает результат противостояния решенным.
«Примечательно, что еще в первом тайме "красноярцы" могли оформить третий забитый мяч. Иванов мощно запулил с дальней дистанции, но угодил в перекладину. Впрочем, разгромный счет был лишь делом времени. "Енисей" не собирался успокаиваться и продолжал гнуть свою линию. К сожалению для "махачкалинцев", Сугробов тоже не изменял себе. На 58-й минуте Владимир вновь ошибся и дал Кутьину забить в ближний угол с линии штрафной. С главными героями и антигероями сегодняшнего матча все было предельно ясно.
"Анжи" вместо того, чтобы поддержать своего вратаря и отыграться, все больше злился и нервничал. Вполне логично, что ничего положительного из этого не могло выйти. "Махачкалинцы" очень слабо играли в атаке, самым ярким подтверждением чего является один удар в створ за весь матч. Не помогли Скрипченко и замены — они нисколько не сработали. Самара уже знает, как Вадим Викторович может вывести команду в ФНЛ. Похоже, скоро подобные чувства придется испытать Махачкале.
"Енисей" же провел практически идеальную встречу. В ее концовке он вполне мог еще больше увеличить свое преимущество, но вряд ли сейчас кто-то из "красноярцев" сильно переживает из-за того, что это не получилось сделать. Финальный счет 3:0 является более чем комфортным перед ответным матчем».
Ажурный футбол «Енисея»
Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов восхищается игрой «Енисея», поставленной бывшим спартаковцем Дмитрием Аленичевым.
«Хозяева зажигали. А любители футбола улавливали ностальгические нотки ажурной игры "Спартака" образца 90-х годов – стеночки, забегания, передачи в одно касание и даже пятками! Так очень любили и умели играть наставники "Енисея" Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Так действуют сейчас их подопечные Саркисов, Иванов, Кутьин, Семакин, Комков, Сердеров… Запоминайте фамилии, вполне возможно, они наведут шорох в премьер-лиге уже летом. Правда, такуюигру современной назвать сложно – сейчас все лучшие команды мира, как минимум, пользуются дальними переводами с фланга на фланг. Но в Красноярске, похоже, запрещено поднимать мяч с газона.
Гости же передвигались с большим трудом – вспомните слова Федотова про манежи. Выход на поле Яковлева и Лескано ситуацию не улучшил. Более того, "Енисей" забил третий мяч (Сугробов пропустил в ближний угол), а мог добавить и четвертый, и пятый.
После финального свистка игроки "Енисея" только в пляс не пустились – радовались очень сильно. "Анжи" в полном составе отправился в раздевалку. Для махачкалинцев ответная встреча 20 мая превращается в матч года».
Пять фактов о «Енисее»
Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин также уверен в том, что «Енисей» сменит «Анжи» в РФПЛ, и знакомит широкую общественность с новичком.
«Те, кто видел трансляцию сегодняшнего матча, наверняка сильно удивился картинке. Дело в том, что одноимённый стадион закрылся на реконструкцию, и клуб проводит сезон в крытом манеже на три тысячи человек. В нём же он сыграл первый стыковой матч с "Анжи".
Уже сейчас понятно, что "Енисею" вряд ли позволят выступать в манеже. Как сообщили "Чемпионату" источники, скорее всего, клуб в случае повышения просто переедет в другой город. Например, в Тюмень. Но во второй половине сезона команда сможет вернуться в родной Красноярск: тогда же закончится реконструкция основной арены.
Прошлым летом под конец трансферного окна в соцсетях клуба появилась запись: "Оренбург предложил громадные для ФНЛ финансовые условия форварду 'Енисея' Андрею Козлову, но наш футболист отказался". Трогательная история, особенно если учесть, что Козлов в итоге наколотил за клуб 15 мячей за полгода. Вот только есть одно "но". Форвард уехал в Оренбург уже ближайшей зимой, где потерял место лидера в списке бомбардиров и до сих пор так и не забил ни одного мяча».
Кошмарный дебют Сугробова
Редакция «Бомбардир.ру» сочувствует молодому вратарю «Анжи» Владимира Сугробова, чей неожиданный дебют практически отправил команду в ФНЛ.
«Нынешний сезон неплохо складывался для Сугробова в "Арарате", где он выступал в одной команде с Лебеденко, Измайловым и Павлюченко. Дела у парня шли очень хорошо, и постепенно становилось ясно, за счет чего он может уйти на повышение. Выбор позиции, реакция, игра ногами – все на уровне. Хладнокровность – отличительная черта. Отмечают его работоспособность, старание развиваться не только в спортивном плане, профессионализм.
Сугробова зимой пригласили в махачкалинский "Анжи", но дебютировать в команде ему предстояло лишь в стыковой игре против "Енисея". Вдвойне обидно, что дебют сложился настолько неудачно. Нельзя сказать, что Сугробов в Красноярске только ошибался – он неоднократно команду выручал, даже выход один на один ликвидировал. Но кто теперь об этом вспомнит? На табло – 0:3, а ко всем трем голам вратарь причастен.
Отыграть такое в ответном матче будет нереально сложно».
Защитные редуты «Тамбова»
Корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов ругает «Тамбов» за трусливую игру в первом матче с «Амкаром».
«Тем не менее, “Тамбов” понимал своё место и соответствовал опасливой риторике главного тренера в программе “8-16”. С первых минут гости выстроились у своих ворот и заставили “Амкар” делать то, что он делать не умеет. И что не смог сделать во втором тайме игры с “Ахматом”.
Правда, начало в исполнении хозяев получилось неплохим: Рязанцев навесом со штрафного нашёл Огуде, который поставил корпус, развернулся и заставил Вавилина вытаскивать мяч из-под перекладины.
Но в основном голкипер “Тамбова” координировал действия своих защитников: по-серьёзному его работать не заставляли. Браун Форбс снова играл нападающего, но демонстрировал качества форварда только вдали от ворот. Костариканец наносил удары из-за пределов штрафной, а внутри неё начинал возиться с мячом, включать дриблинг и дожидался, пока к нему подбегут трое соперников.
Более опасен в штрафной был Януш Гол: однажды поляк в стиле Рэмзи ворвался в неё по центру, а в концовке тайма откликнулся на подачу со штрафного. В обоих случаях удар у Гола не получился, как и в матче с “Ахматом”, где он мог спасти команду от “стыков”.
Я не написал ни слова об атакующей игре “Тамбова”, потому что её в принципе и не было. Какие-то хаотичные отдельные эпизоды, завершение которых вызывало негодование у Талалаева».
Удачные замены Евсеева
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает роль удачных решений тренера «Амкара» Вадима Евсеева в победе над «Тамбовом».
«Во втором тайме скорости выросли, а свободного пространства стало чуть больше. Для начала Мурнин решился на атаку с дальней дистанции, и рикошет от Сивакова заставил вытянуться в прыжке Нигматуллина. Но в целом давил – и с каждой минутой все сильнее – "Амкар". В момент попадания Форбса в перекладину могло, правда, показаться, что удача от не забивавших весной на "Звезде" хозяев отвернулась. Но потом Костюков, что называется, исполнил, уложив на газон двух защитников и отдав мяч под удар Голу.
Можно сказать, Вадим Евсеев провел идеальную замену. А потом еще одну, и проскочивший мимо Овсиенко Баланович аккуратно с острого угла удвоил счет. 2:0 – это уже серьезное преимущество перед ответными визитом в Тамбов. Хотя, там точно будет непросто даже без учета непривычного манежа: Андрей Талалаев, прямо на поле собравший свою команду после финального свистка, уже настраивал ее на вторую часть противостояния, в котором еще ничего не решено».
Культовое выступление Вавилина
Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский считает результат матча с «Амкаром» следствием неуверенной игры голкипера «Тамбова».
«Это вообще главная тема не только второй 45-минутки, но и всей игры. Голкипер гостей знатно начудил, выйдя из ворот в эпизоде, когда этого делать было не нужно. Его перекинуть или пробить не удалось, как и забор из ног тамбовских защитников. Но это "выступление" голкипера моментально ввело смуту в оборонительные построения, заставило команду треснуть в опорной зоне, прохудиться на правом фланге и через полминуты все-таки пропустить. Свежий Костюков технично вошел в штрафную по месту правого инсайда и прострелил под себя на второй темп атаки, где Гол почти с 11-метровой отметки забил сам себя и заставил болельщиков петь не умолкая.
И "Амкар" превратился в гегемона в полосатых штанах! Наполнив карманы аммиаком и карбамидом пермяки основательно присели на ворота тамбовчан. Те, задыхаясь от химикатов, изредка выбегали в контратаку, чтобы продышаться. Но перед смертью не надышишься: отпасовал на левый фланг под забегание в штрафную Балановичу Фобрс, ну а Сергей в лучших традициях Марсело зарядил в ворота "Тамбова". 2:0
Вот и все, важность ответной встречи в манеже возросла в разы. И теперь локация – а манежи в российском футболе обладают чем-то метафизическим – едва ли не главная аргумент, который сыграет за "Тамбов". Потому что исходя из первой игры, футбол от них, точнее реализация и креатив в финальной трети поля, отвернулись».