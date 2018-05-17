Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»

Манеж сыграл за «Енисей»

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев видит в крупной победе красноярского клуба над «Анжи» влияние «фактора своего поля».

«За сезон к этому можно было привыкнуть, однако майский футбол в манеже все равно смотрится немного странно. Красноярцы чувствуют себя там, словно рыба в воде, гости же уже в дебюте и, возможно, из-за непривычного покрытия, лишились основного вратаря Будакова. А так как у "Анжи" травмирован еще и Лория, в премьер-лиге дебютировал 21-летний Сугробов, в первой половине сезона игравший в ПФЛ за еще звездный "Арарат" с Измайловым и Павлюченко, а сейчас значащийся в заявке второй команды махачкалинцев.

Новичка в середине первого тайма подвели поначалу безупречные защитники, позволившие Саркисову выйти один на один. Бросившись форварду в ноги, Сугробов до мяча дотянулся, но уже сбив форварда, и Кутьин безупречно исполнил пенальти. А еще через несколько минут в ту же зону ворвался сам Кутьин: выполнил классную подачу, до которой не дотянулся Сугробов, и Саркисову оставалось головой переправить мяч в сетку».

Дмитрий Аленичев Главный тренер «Енисея» Тот план, который задумали на игру – играть в быстрый футбол, поскольку проанализировали игру «Анжи» в последних матчах, увидели, что есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне, решили выпустить реактивного Саркисова. В первом тайме было много моментов из центральной зоны, не хватало немного эффективности, точного паса, реализации. Первый тайм в сегодняшнем матче, наверное, был лучшим в этом сезоне. Во второй половине сбавили обороты, это психология футболистов, когда ты ведешь, думаешь сыграть на удержание счета, хотя об этом не просил, но и во втором тайме были моменты, которыми могли сегодня воспользоваться. Рад такому результату, но я говорил, что все решится в ответном матче 20 мая, думать о том, что все решено сейчас неверно, такие мысли нужно категорически исключать, впереди тяжелейшая игра на другом покрытии, плюс перелет, мотивация соперника будет другой. Надеюсь на понимание со стороны футболистов. Начинаем подготовку к заключительному матчу нашего сезону.

«Енисей» провел идеальную встречу

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин считает результат противостояния решенным.

«Примечательно, что еще в первом тайме "красноярцы" могли оформить третий забитый мяч. Иванов мощно запулил с дальней дистанции, но угодил в перекладину. Впрочем, разгромный счет был лишь делом времени. "Енисей" не собирался успокаиваться и продолжал гнуть свою линию. К сожалению для "махачкалинцев", Сугробов тоже не изменял себе. На 58-й минуте Владимир вновь ошибся и дал Кутьину забить в ближний угол с линии штрафной. С главными героями и антигероями сегодняшнего матча все было предельно ясно.

"Анжи" вместо того, чтобы поддержать своего вратаря и отыграться, все больше злился и нервничал. Вполне логично, что ничего положительного из этого не могло выйти. "Махачкалинцы" очень слабо играли в атаке, самым ярким подтверждением чего является один удар в створ за весь матч. Не помогли Скрипченко и замены — они нисколько не сработали. Самара уже знает, как Вадим Викторович может вывести команду в ФНЛ. Похоже, скоро подобные чувства придется испытать Махачкале.

"Енисей" же провел практически идеальную встречу. В ее концовке он вполне мог еще больше увеличить свое преимущество, но вряд ли сейчас кто-то из "красноярцев" сильно переживает из-за того, что это не получилось сделать. Финальный счет 3:0 является более чем комфортным перед ответным матчем».

Вадим Скрипченко Главный тренер «Анжи» Наверное, мне, как тренеру, сегодня сложно комментировать игру своей команды. Из того, что задумывали, абсолютного ничего не получилось, поэтому здесь надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победил. В первом тайме не справлялись с подбором мяча в опорной зоне и соперник, играя в длинные передачи, постоянно оказывал давление. Я сейчас не буду разбирать те мячи, которые мы пропустили, это следствие того, что у нас абсолютно ничего не получалось. В этом случае, наверное, будет правильно, если я скажу о том, что команда играет так, как ее настраивает тренер, и в этом случае я считаю, что вина лежит на мне, по крайней мере, это поражение полностью лежит на тренере.

Ажурный футбол «Енисея»

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов восхищается игрой «Енисея», поставленной бывшим спартаковцем Дмитрием Аленичевым.

«Хозяева зажигали. А любители футбола улавливали ностальгические нотки ажурной игры "Спартака" образца 90-х годов – стеночки, забегания, передачи в одно касание и даже пятками! Так очень любили и умели играть наставники "Енисея" Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Так действуют сейчас их подопечные Саркисов, Иванов, Кутьин, Семакин, Комков, Сердеров… Запоминайте фамилии, вполне возможно, они наведут шорох в премьер-лиге уже летом. Правда, такуюигру современной назвать сложно – сейчас все лучшие команды мира, как минимум, пользуются дальними переводами с фланга на фланг. Но в Красноярске, похоже, запрещено поднимать мяч с газона.

Гости же передвигались с большим трудом – вспомните слова Федотова про манежи. Выход на поле Яковлева и Лескано ситуацию не улучшил. Более того, "Енисей" забил третий мяч (Сугробов пропустил в ближний угол), а мог добавить и четвертый, и пятый.

После финального свистка игроки "Енисея" только в пляс не пустились – радовались очень сильно. "Анжи" в полном составе отправился в раздевалку. Для махачкалинцев ответная встреча 20 мая превращается в матч года».

Пять фактов о «Енисее»

Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин также уверен в том, что «Енисей» сменит «Анжи» в РФПЛ, и знакомит широкую общественность с новичком.

«Те, кто видел трансляцию сегодняшнего матча, наверняка сильно удивился картинке. Дело в том, что одноимённый стадион закрылся на реконструкцию, и клуб проводит сезон в крытом манеже на три тысячи человек. В нём же он сыграл первый стыковой матч с "Анжи".

Уже сейчас понятно, что "Енисею" вряд ли позволят выступать в манеже. Как сообщили "Чемпионату" источники, скорее всего, клуб в случае повышения просто переедет в другой город. Например, в Тюмень. Но во второй половине сезона команда сможет вернуться в родной Красноярск: тогда же закончится реконструкция основной арены.

Прошлым летом под конец трансферного окна в соцсетях клуба появилась запись: "Оренбург предложил громадные для ФНЛ финансовые условия форварду 'Енисея' Андрею Козлову, но наш футболист отказался". Трогательная история, особенно если учесть, что Козлов в итоге наколотил за клуб 15 мячей за полгода. Вот только есть одно "но". Форвард уехал в Оренбург уже ближайшей зимой, где потерял место лидера в списке бомбардиров и до сих пор так и не забил ни одного мяча».

Магомед Мусалов Защитник «Анжи» Мы полностью провалились сегодня. В первую очередь, у нас не было команды. Даже во время игры несколько раз возникали споры между футболистами. Тяжело играть, если мы не поддерживаем друг друга при ошибках и нет взаимопонимания между партнерами. За это мы были наказаны. С первых минут соперник показал, как надо действовать в таких матчах. В каждое единоборство они жестко летели. Не знаю почему мы оказались к этому не готовы. Не хватило на поле человека, который смог бы переломить ситуацию, подсказать, успокоить.

Кошмарный дебют Сугробова

Редакция «Бомбардир.ру» сочувствует молодому вратарю «Анжи» Владимира Сугробова, чей неожиданный дебют практически отправил команду в ФНЛ.

«Нынешний сезон неплохо складывался для Сугробова в "Арарате", где он выступал в одной команде с Лебеденко, Измайловым и Павлюченко. Дела у парня шли очень хорошо, и постепенно становилось ясно, за счет чего он может уйти на повышение. Выбор позиции, реакция, игра ногами – все на уровне. Хладнокровность – отличительная черта. Отмечают его работоспособность, старание развиваться не только в спортивном плане, профессионализм.

Сугробова зимой пригласили в махачкалинский "Анжи", но дебютировать в команде ему предстояло лишь в стыковой игре против "Енисея". Вдвойне обидно, что дебют сложился настолько неудачно. Нельзя сказать, что Сугробов в Красноярске только ошибался – он неоднократно команду выручал, даже выход один на один ликвидировал. Но кто теперь об этом вспомнит? На табло – 0:3, а ко всем трем голам вратарь причастен.

Отыграть такое в ответном матче будет нереально сложно».

Игорь Чугайнов Российский специалист Когда вышел на замену Сугробов, я уже понимал, чем все может закончиться. Все рассказать? Сугробов – саратовский. Когда я работал в «Соколе», под командой был еще один местный воспитанник, Максим Киселев, который в этом году числился в «Сибири». Последнего в «Соколе» зачехлили, хотя он выглядел интереснее. Когда в команду в должности тренера вратарей пришел Валера Шанталосов, я ему сказал: «Посмотри, кто из саратовских сильнее». Он ответил: «У Киселева потенциал гораздо выше, он будет играть!» Но оставили Сугробова, 1996 года рождения. Потом его трудоустроили туда, сюда, сейчас он в «Анжи». И к чему это привело? В футбол по блату играть нельзя! Разгром «Анжи» – следствие вратарских ошибок. В первом случае сфолил – пенальти. Во втором – ошибся на перехвате. Третий мяч – в ближний угол. Хотя это нисколько не умаляет заслуг «Енисея». Красноярцы были лучше и победили заслуженно.

Защитные редуты «Тамбова»

Корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов ругает «Тамбов» за трусливую игру в первом матче с «Амкаром».

«Тем не менее, “Тамбов” понимал своё место и соответствовал опасливой риторике главного тренера в программе “8-16”. С первых минут гости выстроились у своих ворот и заставили “Амкар” делать то, что он делать не умеет. И что не смог сделать во втором тайме игры с “Ахматом”.

Правда, начало в исполнении хозяев получилось неплохим: Рязанцев навесом со штрафного нашёл Огуде, который поставил корпус, развернулся и заставил Вавилина вытаскивать мяч из-под перекладины.

Но в основном голкипер “Тамбова” координировал действия своих защитников: по-серьёзному его работать не заставляли. Браун Форбс снова играл нападающего, но демонстрировал качества форварда только вдали от ворот. Костариканец наносил удары из-за пределов штрафной, а внутри неё начинал возиться с мячом, включать дриблинг и дожидался, пока к нему подбегут трое соперников.

Более опасен в штрафной был Януш Гол: однажды поляк в стиле Рэмзи ворвался в неё по центру, а в концовке тайма откликнулся на подачу со штрафного. В обоих случаях удар у Гола не получился, как и в матче с “Ахматом”, где он мог спасти команду от “стыков”.

Я не написал ни слова об атакующей игре “Тамбова”, потому что её в принципе и не было. Какие-то хаотичные отдельные эпизоды, завершение которых вызывало негодование у Талалаева».

Вадим Евсеев Главный тренер «Амкара» Сегодня у нас была важная игра. Мы понимали, что соперник будет физически лучше готов к игре, у них был лишний день на подготовку и ротация у них была большая, чего мы не могли себе позволить. Я благодарен ребятам, они сыграли через не могу. Продемонстрировали нашу пермскую волю, можно сказать. Были моменты наконец-то забили дома, и даже не один гол, а два и добились положительного результата. Но в ответной игре нам будет нелегко. Наконец Баланович забил за столько времени, что он в команде. Достойный соперник, достойная игра, что сказать. Я очень рад — люди пришли на «Амкар», и мы их порадовали. Почему играли в гостевой форме? Надо же что-то менять. Может, стоило это еще перед «Ахматом» сделать?

Удачные замены Евсеева

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает роль удачных решений тренера «Амкара» Вадима Евсеева в победе над «Тамбовом».

«Во втором тайме скорости выросли, а свободного пространства стало чуть больше. Для начала Мурнин решился на атаку с дальней дистанции, и рикошет от Сивакова заставил вытянуться в прыжке Нигматуллина. Но в целом давил – и с каждой минутой все сильнее – "Амкар". В момент попадания Форбса в перекладину могло, правда, показаться, что удача от не забивавших весной на "Звезде" хозяев отвернулась. Но потом Костюков, что называется, исполнил, уложив на газон двух защитников и отдав мяч под удар Голу.

Можно сказать, Вадим Евсеев провел идеальную замену. А потом еще одну, и проскочивший мимо Овсиенко Баланович аккуратно с острого угла удвоил счет. 2:0 – это уже серьезное преимущество перед ответными визитом в Тамбов. Хотя, там точно будет непросто даже без учета непривычного манежа: Андрей Талалаев, прямо на поле собравший свою команду после финального свистка, уже настраивал ее на вторую часть противостояния, в котором еще ничего не решено».

Культовое выступление Вавилина

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский считает результат матча с «Амкаром» следствием неуверенной игры голкипера «Тамбова».

«Это вообще главная тема не только второй 45-минутки, но и всей игры. Голкипер гостей знатно начудил, выйдя из ворот в эпизоде, когда этого делать было не нужно. Его перекинуть или пробить не удалось, как и забор из ног тамбовских защитников. Но это "выступление" голкипера моментально ввело смуту в оборонительные построения, заставило команду треснуть в опорной зоне, прохудиться на правом фланге и через полминуты все-таки пропустить. Свежий Костюков технично вошел в штрафную по месту правого инсайда и прострелил под себя на второй темп атаки, где Гол почти с 11-метровой отметки забил сам себя и заставил болельщиков петь не умолкая.

И "Амкар" превратился в гегемона в полосатых штанах! Наполнив карманы аммиаком и карбамидом пермяки основательно присели на ворота тамбовчан. Те, задыхаясь от химикатов, изредка выбегали в контратаку, чтобы продышаться. Но перед смертью не надышишься: отпасовал на левый фланг под забегание в штрафную Балановичу Фобрс, ну а Сергей в лучших традициях Марсело зарядил в ворота "Тамбова". 2:0

Вот и все, важность ответной встречи в манеже возросла в разы. И теперь локация – а манежи в российском футболе обладают чем-то метафизическим – едва ли не главная аргумент, который сыграет за "Тамбов". Потому что исходя из первой игры, футбол от них, точнее реализация и креатив в финальной трети поля, отвернулись».