Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Сборная Дании на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами: Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва).

защитники: Симон Кьер («Севилья», Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба – «Брентфорд», Англия), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун», Англия), Андреас Кристенсен («Челси», Англия), Йенс Ларсен («Удинезе», Италия), Риза Дурмиси («Бетис», Испания), Янник Вестергор («Боруссия» (Мёнхенгладбах), Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун», Англия);

35 футболистов, в том числе девять из клубов чемпионата Англии, вошли в расширенный состав сборной Дании на чемпионат мира-2018.

Тренерский штаб сборнойназвал расширенную заявку на чемпионат мира в России.

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