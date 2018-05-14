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    Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Кристиан Эриксен
    На фото:Кристиан Эриксен
    Тренерский штаб сборной Дании назвал расширенную заявку на чемпионат мира в России.

    35 футболистов, в том числе девять из клубов чемпионата Англии, вошли в расширенный состав сборной Дании на чемпионат мира-2018.

    вратари: Каспер Шмейхель («Лестер», Англия), Фредерик Рённов («Брондбю»), Йонас Лёссль («Хаддерсфилд Таун», Англия), Йеспер Хансен («Миттьюлланн»);

    защитники: Симон Кьер («Севилья», Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба – «Брентфорд», Англия), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун», Англия), Андреас Кристенсен («Челси», Англия), Йенс Ларсен («Удинезе», Италия), Риза Дурмиси («Бетис», Испания), Янник Вестергор («Боруссия» (Мёнхенгладбах), Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун», Англия);

    полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», Англия), Томас Дилэйни («Вердер», Германия), Уильям Квист («Копенгаген»), Лассе Шёне («Аякс», Нидерланды), Лукас Лерагер («Бордо», Франция), Мике Йенсен («Русенборг»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Саутгемптон», Англия), Микаэль Крон-Дели («Депортиво», Испания), Даниэль Васс («Сельта», Испания), Матиас Йенсен («Нордшелланд»);

    нападающие: Николай Йоргенсен («Фейенорд», Нидерланды), Андреас Корнелиус («Аталанта», Италия), Никлас Бендтнер («Русенборг»), Пионе Систо («Сельта», Испания), Виктор Фишер, Роберт Сков (оба – «Копенгаген»), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия), Мартин Брейтуэйт («Бордо», Франция), Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды), Кеннет Зохоре («Кардифф Сити», Уэльс).

    Сборная Дании на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами: Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва).

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