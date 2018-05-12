«Реал Сосьедад» одержал победу в матче с «Леганесом»

«Реал Сосьедад», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Леганес» с 40 очками – 17-е.

Всего минуту спустя защитник «Леганеса» Диего Рико отквитал один мяч, а на 53-й минуте нападающий Мигель Герреро сравнял счёт.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте — отличился полузащитник Микель Оярсабаль . На 25-й минуте преимущество «Реал Сосьедада» удвоил хавбек Серхио Каналес .

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