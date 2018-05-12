«Реал Сосьедад» одержал победу в матче с «Леганесом»

Хозяева открыли счет на 18-й минуте — отличился полузащитник Микель Оярсабаль. На 25-й минуте преимущество «Реал Сосьедада» удвоил хавбек Серхио Каналес.
Всего минуту спустя защитник «Леганеса» Диего Рико отквитал один мяч, а на 53-й минуте нападающий Мигель Герреро сравнял счёт.
Победный гол забил форвард Виллиан Жозе, реализовавший пенальти на 78-й минуте.
«Реал Сосьедад», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Леганес» с 40 очками – 17-е.
Чемпионат Испании. 37-й тур
«Реал Сосьедад» — «Леганес» — 3:2 (2:1)
Голы: Оярсабаль, 18 (1:0). Каналес, 25 (2:0). Рико, 26 (2:1). Герреро, 53 (2:2). Виллиан Жозе, 78 — с пенальти (3:2).«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Навас, Одриосола (Карлос Мартинес, 88), Родригес, Каналес, Ильярраменди, Пардо (Сурутуса, 66), Хуанми (Прието, 83), Виллиан Жозе, Оярсабаль.«Леганес»: Чампанье, Муньос, Дос Сантос, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Бовю, 82), Херард Гумбау (Рауль Гарсия, 72), Эрасо, Эль-Жар (Брашанац, 46), Герреро.Предупреждения: Ильярраменди, 67. Бустинса, 77. Рико, 85.