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    Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Стало известно, сколько будет зарабатывать в сборной Италии пока еще главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

    Как сообщили «Спорт-Экспрессу» коллеги из корпорации RAI, зарплата Манчини на посту главного тренера «Скуадры Адзурры» составит 4,2 миллиона евро в год плюс 800 тысяч евро на членов его штаба.

    Ожидается, что вместе с Манчини в тренерский штаб войдут его ассистенты по «Зениту» Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи и Иван Карминати. Кроме того, дополнить тренерский состав может завершивший игровую карьеру Андреа Пирло.

    Презентация Манчини должна состояться 23 мая.

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