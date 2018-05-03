Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии

Стало известно, сколько будет зарабатывать впока еще главный тренер

Как сообщили «Спорт-Экспрессу» коллеги из корпорации RAI, зарплата Манчини на посту главного тренера «Скуадры Адзурры» составит 4,2 миллиона евро в год плюс 800 тысяч евро на членов его штаба.

Ожидается, что вместе с Манчини в тренерский штаб войдут его ассистенты по «Зениту» Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи и Иван Карминати. Кроме того, дополнить тренерский состав может завершивший игровую карьеру Андреа Пирло.

Презентация Манчини должна состояться 23 мая.

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