Манчини возглавит сборную Италии, заявили в FIGC

Представитель Итальянской федерации футбола (FIGC)сообщил, что вице-комиссар FIGCвстретился с главным тренером «Зенита», чтобы обсудить будущую работу в сборной Италии.

СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией

Чрезвычайный комиссар FIGC Роберто Фаббричини ранее заявил, что переговоры о деталях контракта с Манчини состоятся 13 мая.

«Алессандро Костакурта встретился с Роберто Манчини, чтобы обговорить будущую работу в сборной Италии по футболу», — цитирует Корби «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы со «скуадрой».

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.