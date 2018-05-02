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    Манчини возглавит сборную Италии, заявили в FIGC

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Представитель Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Корби сообщил, что вице-комиссар FIGC Алессандро Костакурта встретился с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, чтобы обсудить будущую работу в сборной Италии.

    СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией

    Чрезвычайный комиссар FIGC Роберто Фаббричини ранее заявил, что переговоры о деталях контракта с Манчини состоятся 13 мая.

    «Алессандро Костакурта встретился с Роберто Манчини, чтобы обговорить будущую работу в сборной Италии по футболу», — цитирует Корби «Р-Спорт».

    Ранее стало известно, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы со «скуадрой».

    Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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