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    СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини покинет российский клуб и возглавит сборную Италии, утверждает Corriere dello Sport.

    Официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая — в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.

    Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии.

    Манчини: Я был бы рад возглавить сборную Италии

    Ранее стало известно, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы со «скуадрой».

    Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.


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