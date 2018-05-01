СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией

Официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая — в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.
Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии.
Манчини: Я был бы рад возглавить сборную Италии
Ранее стало известно, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы со «скуадрой».
Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
Roberto Mancini has found agreement to become new Italy manager, according to tomorrow Corriere dello Sport pic.twitter.com/EWlvSrJ6Lu— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 апреля 2018 г.