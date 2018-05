СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией

Главный тренер петербургского «Зенита»покинет российский клуб и возглавит сборную Италии, утверждает Corriere dello Sport.

Официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая — в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.

Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии.

Манчини: Я был бы рад возглавить сборную Италии

Ранее стало известно, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы со «скуадрой».

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Roberto Mancini has found agreement to become new Italy manager, according to tomorrow Corriere dello Sport pic.twitter.com/EWlvSrJ6Lu