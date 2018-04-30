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    Манчини: Я был бы рад возглавить сборную Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказался о возможности возглавить сборную Италии.

    «Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить её, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участие в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надежду на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.

    Сейчас в сборной Италии нет звёзд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодёжных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

    Если в один прекрасный день мне подвернётся шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле, выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что сборная Италии лишилась главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры в конце прошлого года. Сейчас командой на правах исполняющего обязанности руководит главный тренер «молодежки» Луиджи Ди Бьяджо.

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