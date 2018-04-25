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    Колобков: Сборная России может победить любую команду на ЧМ-2018

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Павел Колобков
    На фото:Павел Колобков
    Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что сборная России может обыграть любую команду на чемпионате мира-2018, если сумеет правильно настроиться на соперников.

    «Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах.

    Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

    В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды.

    Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды», — цитирует ТАСС Колобкова.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).

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