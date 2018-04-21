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    «Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии

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    «МЮ» — «Тоттенхэм»
    На фото:«МЮ» — «Тоттенхэм»
    На «Уэмбли» состоялся полуфинал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

    Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.

    «Тоттенхэм» вышел вперед в матче благодаря голу Деле Алли, однако путевку в финал «МЮ» принесли голы Алексиса Санчеса и Андера Эрреры.

    Второй финалист Кубка Англии определится в матче «Челси» – «Саутгемптон» 22 апреля.

    Кубок Англии. 1/2 финала
    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:1)
    Голы: Алли, 11 (0:1). А.Санчес, 24 (1:1). Эррера, 62 (2:1). «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Дармиан, 80), Смоллинг, Джоунс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 83), Лукаку, А.Санчес (Феллаини, 90+6).«Тоттенхэм»: Форм, Триппьер, Д.Санчес, Фертонген, Дэйвис (Лукас, 68), Алли, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.Предупреждения: Валенсия, 27. Сон Хын Мин, 28. Алли, 50. Янг, 71. Дайер, 81. Рэшфорд, 85. Эррера, 90.
    На чем приедет Моуринью?«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на полуфинальный матч Кубка Англии 21 апреля
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