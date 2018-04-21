«Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии

Второй финалист Кубка Англии определится в матче «Челси» – «Саутгемптон» 22 апреля.

«Тоттенхэм» вышел вперед в матче благодаря голу Деле Алли , однако путевку в финал «МЮ» принесли голы Алексиса Санчеса и Андера Эрреры.

На «Уэмбли» состоялся полуфинал Кубка Англии между

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