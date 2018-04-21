«Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии

Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.
«Тоттенхэм» вышел вперед в матче благодаря голу Деле Алли, однако путевку в финал «МЮ» принесли голы Алексиса Санчеса и Андера Эрреры.
Второй финалист Кубка Англии определится в матче «Челси» – «Саутгемптон» 22 апреля.
Кубок Англии. 1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:1)
Голы: Алли, 11 (0:1). А.Санчес, 24 (1:1). Эррера, 62 (2:1). «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Дармиан, 80), Смоллинг, Джоунс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 83), Лукаку, А.Санчес (Феллаини, 90+6).«Тоттенхэм»: Форм, Триппьер, Д.Санчес, Фертонген, Дэйвис (Лукас, 68), Алли, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.Предупреждения: Валенсия, 27. Сон Хын Мин, 28. Алли, 50. Янг, 71. Дайер, 81. Рэшфорд, 85. Эррера, 90.