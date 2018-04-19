Дело о допинге в отношении Камболова закрыто

(ФИФА) закрыла допинговое дело в отношении полузащитника казанского «Рубина»в связи с отсутствием доказательств.

Впервые информация о том, что Камболов попал в список российских футболистов, якобы применявших допинг, летом 2016 года.

Тогда пресс-служба «Рубина» сообщила, что несанкционированный прием любых медицинских препаратов в клубе запрещен. В январе 2018-го года ФИФА начала расследование в отношении Камболова.

«Международная федерация футбола (ФИФА) 19 апреля 2018 года уведомила футболиста Руслана Камболова о том, что дело в отношении предполагаемого нарушения им антидопинговых правил закрыто в связи с отсутствием должных доказательств таковых нарушений», — говорится в сообщении юридической компании, представляющей интересы Камболова, текст которого приводит агентство «Р-Спорт».