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    Экс-премьер Великобритании считает, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции

    Чемпионат мира по футболу-2018 Скандалы
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    Дэвид Кэмерон
    На фото:Дэвид Кэмерон
    Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал мнение, что Россия получила право на проведение финальной стадии ЧМ-2018 при помощи коррупции.

    «Коррупция была блокировкой для многих вещей, которые мы хотели достичь. Мы все хотели помочь искоренить нищету. Что мешало таким беднейшим стран на нашей планете, например, Южному Судану или Бурунди, пустить деньги на продовольствие, здравоохранение или образование? Ответ: коррупция.

    Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. И всё же почему люди в таких далёких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как их страна так богата полезными ископаемыми? Ответ: коррупция.

    Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Тем не менее, как Россия в конечном итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел», — цитирует Кэмерона Independent.

    Чемпионат мира 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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