Хайнкес: «Севилье» придется идти на риск и атаковать

Главный тренер «Баварии»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

Напомним, что в первом матче «Бавария» победила на выезде со счетом 2:1.

«Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы квалифицироваться дальше.

Нужно больше атаковать, и именно этим займется "Севилья". Но у нас есть свой план на игру и свой план атакующих действий

Лигу чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим взять трофей.

Я доволен формой, которую набрали мои игроки. Они понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Я не намерен сбавлять обороты в бундеслиге, и футболисты это знают.

Когда я принял команду, Свен Ульрайх был не сильно уверен в себе, но прошло время и он стал одним из лучших киперов бундеслиги. Сейчас его признали и журналисты, и болельщики.

Мануэль Нойер вчера выполнил намеченную программу по бегу. Все это было на моих глазах, мне нравится следить за тем, как игроки восстанавливаются.

Травма уже полностью вылечена, и сейчас Нойер может наращивать интенсивность занятий. Пока я не могу назвать точной даты его возвращения, но уверен, что это случится еще в этом сезоне.

Жизнь Арьена Роббена — это футбол. Сейчас он находится в такой же хорошей форме, как и пять лет назад. Он именно тот игрок, который вам нужен для больших матчей.

Я завтра на него очень рассчитываю», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.