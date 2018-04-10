ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хайнкес: «Севилье» придется идти на риск и атаковать

    Бавария Футбол Германии Севилья Футбол Испании Лига чемпионов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

    Напомним, что в первом матче «Бавария» победила на выезде со счетом 2:1.

    «Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы квалифицироваться дальше.

    Нужно больше атаковать, и именно этим займется "Севилья". Но у нас есть свой план на игру и свой план атакующих действий

    Лигу чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим взять трофей.

    Я доволен формой, которую набрали мои игроки. Они понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Я не намерен сбавлять обороты в бундеслиге, и футболисты это знают.

    Когда я принял команду, Свен Ульрайх был не сильно уверен в себе, но прошло время и он стал одним из лучших киперов бундеслиги. Сейчас его признали и журналисты, и болельщики.

    Мануэль Нойер вчера выполнил намеченную программу по бегу. Все это было на моих глазах, мне нравится следить за тем, как игроки восстанавливаются.

    Травма уже полностью вылечена, и сейчас Нойер может наращивать интенсивность занятий. Пока я не могу назвать точной даты его возвращения, но уверен, что это случится еще в этом сезоне.

    Жизнь Арьена Роббена — это футбол. Сейчас он находится в такой же хорошей форме, как и пять лет назад. Он именно тот игрок, который вам нужен для больших матчей.

    Я завтра на него очень рассчитываю», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Хитрая «Севилья» не обманет Юппа«Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 11 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Примера. «Барселона» обыграла «Леганес», «Реал» поделил очки с «Атлетико»
  • Обзор матчей 31-го тура испанской Примеры
    •
  • 10/04
    • Два игрока «Баварии» не сыграют против «Севильи» из-за травм
  • 07/04
    • «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии
  • 07/04
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 06/04
    • Пять игроков «Арсенала» вошли в команду недели ЛЕ
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 05/04
    • Представлена команда недели в Лиге чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти
  • Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера
    •
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках
  • Мадридское дерби, не выявившее победителя — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
  • Рискнем поставить на «Лос-Анджелес» в игре с «Вегасом»
  • «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля
  • 2,05
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:24
    • Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул
  • 21:23
    • Капитан «Реал Сосьедада» завершит карьеру в конце сезона
  • 21:12
    • Погребняк: Дело против «Динамо» еще не закончено
  • 21:03
    • Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» в матче с «МанСити»
  • 20:54
    • Монтелла: Мы должны найти верный баланс в матче с «Баварией»
  • 20:52
    • «Рома» и «Барселона» объявили стартовые составы
  • Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ
  • Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже?
    • 20:52
  • 20:50
    • Фаскес: «Севилью» надо уважать, никто не дарил нам путевку в четвертьфинал
  • 20:42
    • FA отменила красную карточку полузащитника «Арсенала»
  • 20:24
    • Эмери может возглавить «Реал Сосьедад»
  • 20:11
    • Пятов продлил контракт с «Шахтером»
  • 20:11
    • Наингголан: Мы надеемся совершить подвиг в матче с «Барселоной»
  • 20:00
    • Ди Франческо: «Барселона» на выезде не так мощна, как дома
  • 19:58
    • Роббен: Результат в Севилье нас вполне устроил
  • 19:47
    • Мане: Легко не будет обеим командам, но это наш шанс
  • 19:38
    • Фернандиньо: Легко не будет, но мы намерены биться до конца
  • 19:27
    • Кариус: Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом
  • 19:12
    • Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Борнмут»
  • 18:45
    • Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив»
  • 18:25
    • Марсьяль отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус