«Тосно» и «Урал» сыграли вничью

сыграли вничью в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 2:2.

Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Павел Погребняк замкнул прострел с фланга от Вагиза Галиулина.

Гости отыгрались за пять минут до конца первого тайма. Михаил Меркулов сделал заброс в штрафную на Николая Димитрова, тот прострелил во вратарскую, а Владимир Ильин в борьбе с защитником внес мяч в ворота.

На 59-й минуте команда из Ленинградской области вернула себе преимущество. Дубль оформил Погребняк, реализовавший пенальти.

И все же последнее слово осталось за «шмелями». На 87-й минуте Денис Кулаков навесил в штрафную, Ильин скинул мяч дальше на набежавшего Отмана Эль-Кабира, который с пяти метров расстрелял ворота соперника.

В турнирной таблице «Урал» занимает девятое место (30 очков), а «Тосно» — 15-е (24 очка).