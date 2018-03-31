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    Евдокимов может возглавить «СКА-Хабаровск»

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    Роберт Евдокимов
    На фото:Роберт Евдокимов
    Главным кандидатом на пост нового наставника «СКА-Хабаровск» является Роберт Евдокимов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, специалист на следующей неделе может занять пост главного тренера, который 31 марта покинул Ринат Билялетдинов.

    Ранее Евдокимов возглавлял альметьевский «Алнас», ижевский «СОЮЗ-Газпром», челнинский «КАМАЗ», а в сезоне-2012/13 принял «Оренбург» с которым поднялся из ПФЛ в премьер-лигу.

    В сезоне-2016/17 «Оренбург» не смог удержаться в элите, после чего Евдокимов ушел в отставку.

    Летом он принял «Тобол», с которым финишировал пятым в чемпионате Казахстана-2017. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду.

    «СКА-Хабаровск» набрал 13 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает последнее место в турнирной таблице.

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