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    Свежая кровь

    Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона

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    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
    Сезон второго по силе дивизиона чемпионата России катится к завершению и по его итогам Премьер-лигу могут пополнить команды сразу несколько молодых специалистов.

    На дне

    Борьба за выживание в ФНЛ идет не менее серьезная, чем за выход в Премьер-лигу, и пока твердый кандидат на понижение в классе всего один. Это воронежский «Факел», который после массового летнего исхода лидеров команды полностью провалил первую часть сезона и одержал всего 5 побед в 29 турах. Последняя — еще в октябре.

    Остальные команды находятся на расстоянии 1-3 очков от спасительного 15-го места, которое занимает мучающийся от безденежья «Луч-Энергия». Во владивостокском клубе футболисты отменяют забастовки только из уважения к болельщикам, а вот вернувшийся в команду после неудачи в «Тосно» Александр Григорян напротив, воюет с фанатами — иногда дело доходит почти до рукопашной.

    В зоне вылета тем временем сражаются сделавшие из-за предельной нищеты ставку на молодых игроков «Томь» и «Тюмень», и не имеющий проблем с финансами, но имеющий проблемы с игрой в обороне «Зенит-2», который за пять лет не подготовил ни одного игрока для основной команды.

    Питерцы — худшие в лиге по пропущенным мячам, зато на их матчах можно полюбоваться на нестареющего Константина Зырянова, который постепенно переходит от игроцкой роли к тренерской.

    Вернувшийся в преддверии ЧМ-2018 с того света «Ротор» рискует снова отправиться во второй дивизион. Проблем у клуба хватает: сезон был начат гостевым турне, потому что стадион в Волгограде не был готов. С менеджерами еще хуже — главного тренера Валерия Есипова в свое время уволили после того, как команда проиграла матч, на который пришёл губернатор Волгоградской области.

    При этом, аутсайдеры могут больно укусить лидеров. Три из пяти побед «Факела» были одержаны над командами, побывавшими за первый круг в четвёрке — «Балтикой», «Крыльями» и «Шинником», а тот же «Ротор» в последнем туре победил возглавляющий таблицу «Енисей».

    Середняки

    В середине таблицы плотность не меньше, чем на дне, что обусловлено в первую очередь нестабильностью всех команде, не исключая лидеров — оступиться в любой момент могут все. Тот же «Ротор» отделяют от места в середине таблицы буквально две победы. Справедлив и обратный вариант — многие клубы из середины таблицы не могут себя спокойно чувствовать, особенно если учесть, что проблемы с аутсайдерами у них общие.

    «Кубань» теперь в первую очередь ассоциируется с долгами, судами и запретами на регистрацию новичков, а не с былыми заслугами. «Волгарь» из-за финансовых проблем зимой отказался от выступления в Кубке ФНЛ, после чего устроил распродажу лидеров, после чего команду покинул и наставник Валерий Газзаев.

    Кроме финансовых, общие у команде и инфраструктурные проблемы — до зимнего перерыва «Шинник» не играл в Ярославле, а нижегородский «Олимпиец» до сих пор не играет в Нижнем Новгороде.

    Спокойно себя чувствует курский «Авангард», который подписал всех лидеров «Факела», не слишком понятно зачем существующий «Спартак-2» (москвичи, в отличие от питерцев хотя бы сумел подготовить первой команде Илью Кутепова).

    Подмосковные «Химки», также из-за безденежья сделавшие ставку на молодежь, зимой испытала серьезные перемены — пост генерального директора занял бывший «армеец» Василий Иванов, в структуру клуба вошли Дмитрий Ульянов и Александр Ширко, а возглавил ее вернувшийся в российский футбол Юрий Красножан. Даже на стыковые матчи команда пока не претендует, но проект становится интересным.

    Борьба за Премьер-лигу

    Как и в зоне вылета, на вершине таблицы уже определился один лидер, серьезно претендующий на победу — это «Енисей». Отрыв команды Дмитрия Аленичева от преследователей не так велик, но ошибок она почти не допускает.

    Бывший спартаковец ставит на тотальное владение мячом и большое количество передач вразрез и низом. «Енисей» — единственная команда лиги, до сих пор не проигравшая дома, забив больше всех голов в лиге. А Аленичев в этом сезоне может во второй раз выиграть ФНЛ с первой же попытки.

    За вторую прямую путевку идет серьезная борьба, которая могла разрешиться уже в прошедшем 29-м туре — самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле «Оренбург», но счет так и не был открыт и положение команд в таблице не изменилось.

    Оренбуржцы, возглавляемые Владимиром Федотовым, по-прежнему опережают соперника в таблице благодаря лучшей разницей мячей и победе в первом круге. «Оренбург» уверенно прошел осенний отрезок (всего одно поражение в 18 турах) и зимой усилил атаку, подписав контракт с лучшим бомбардиром первого дивизиона Алексеем Козловым.

    Команда Федотова не только усилилась сама, но и ослабила конкурента в борьбе за первое место, а все благодаря щедрому финансированию «Газпрома»: «Оренбург» сделал форварду «Енисея» «предложение от которого трудно отказаться» — зарплату в 4-5 раз выше, чем на старом месте.

    Старается не отставать и Андрей Тихонов, который в Самаре делает ставку на сохранение ворот в безопасности и комбинирование игры в короткий и длинный пас, потому «Крылья» довольно успешно играют на выезде.

    В прошлом сезоне молодой специалист с «Енисеем» занял третье место и попытал счастье в «стыках», не добившись успеха, поэтому теперь самарцы будут биться за прямое возвращение в РФПЛ. Хотя и в стыковых матчах, хоть «Крылья», хоть «Оренбург» способны побороться с «Тосно», «Амкаром» или «Анжи».

    В зоне стыковых матчей старается закрепиться «Тамбов», возглавляемый Андреем Талалаевым. Второй сезон подряд талантливый футбольный аналитик удерживает молодой клуб в верхней части таблицы, не забывая воевать с судьями.

    Впрочем, даже если тамбовцы останутся на четвертой строчке, вряд ли стоит надеяться на успех клубу, который делает ставку на молодых воспитанников, бюджет которого в два раза меньше чем у «Енисея», а лидером является 35-летний легионер Младен Кашчеллан. Тамбовцам пока еще предстоит утвердиться в роли лидеров ФНЛ.

    Тем более, что на место в стыковых матчах претендует и калининградская «Балтика», которая вот-вот станет обладателем нового с иголочки стадиона, построенного к ЧМ-2018. Балтийцев возглавляет Игорь Череченко, на счету которого победа в Кубке России с «Локомотивом».

    В прошлом сезоне калининградский клуб болтался на дне таблицы, а в этом — претендует на стыковые матчи, где шансов у него будет больше, чем у скромного «Тамбова». Тем более что и опытных бойцов в коллективе Черевченко хватает. Там, например, нашел приют еще один бывший «железнодорожник» — Дмитрий Торбинский.

    Питерское «Динамо» хотя и имеет шансы закончить сезон в зоне стыковых матчей, но делающей ставку на молодежь команде вряд ли будет по силам бороться с командами РФПЛ. Скорее стыковые матчи станут для игроков команды смотринами, после которых они могут перебраться в обойму какой-нибудь команды Премьер-лиги.

    Впрочем, впереди еще девять туров, а плотность в таблице ФНЛ может сделать даже единственную ошибку фатальной как для лидеров, так и для аутсайдеров.

    Битва за шесть очков в Самаре«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч 29-го тура первенства ФНЛ 24 марта
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