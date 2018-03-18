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    «Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Уиган Саутгемптон
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Саутгемптон» обыграл «Уиган» со счетом 2:0 (0:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

    У победителей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг (62-я минута) и Седрик (90-я).

    На 73-й минуте игрок гостей Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.

    «Саутгемптон» стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

    Голы: Хейбьерг, 62 (0:1). Седрик, 90+1 (0:2).
    «Уиган» – «Саутгемптон» – 0:2 (0:0)
    Нереализованный пенальти: Габбьядини (Саутгемптон), 73 (вратарь)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Хейбьерг, Лемина, Буфаль (Редмонд, 65), Тадич, Габбьядини (Ромеу, 87), Каррильо (Лонг, 81).
    Григг оправдает ставку на кураж«Уиган» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии 18 марта
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