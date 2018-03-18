«Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии

У победителей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг (62-я минута) и Седрик (90-я).
На 73-й минуте игрок гостей Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.
«Саутгемптон» стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Голы: Хейбьерг, 62 (0:1). Седрик, 90+1 (0:2).
«Уиган» – «Саутгемптон» – 0:2 (0:0)
Нереализованный пенальти: Габбьядини (Саутгемптон), 73 (вратарь)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Хейбьерг, Лемина, Буфаль (Редмонд, 65), Тадич, Габбьядини (Ромеу, 87), Каррильо (Лонг, 81).