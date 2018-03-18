«Саутгемптон» переиграл «Уиган» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Саутгемптон» стал третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

На 73-й минуте игрок гостей Маноло Габбьядини не реализовал пенальти.

У победителей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг (62-я минута) и Седрик (90-я).

«Уиган» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии 18 марта

Григг оправдает ставку на кураж «Уиган» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии 18 марта

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