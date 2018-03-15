Перед Евсеевым не ставили конкретных задач

Спортивный директор «Амкара»прокомментировал назначение на пост главного тренера пермского клуба.

Ранее 42-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после ухода с этого поста Гаджи Гаджиева.

«Вчера мы заявили Вадима Евсеева как главного тренера команды. О сроках контракта я бы не хотел говорить, потому что ситуация неоднозначная. В любом случае до конца сезона он точно будет на этой должности. Каких-то конкретных задач перед Евсеевым никто не ставил», — цитирует Засульского «Чемпионат».

После 22-х туров пермяки с 22 очками занимают 14-е место в Премьер-лиге, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла.