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    Перед Евсеевым не ставили конкретных задач

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    Вадим Евсеев
    На фото:Вадим Евсеев
    Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера пермского клуба.

    Ранее 42-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после ухода с этого поста Гаджи Гаджиева.

    «Вчера мы заявили Вадима Евсеева как главного тренера команды. О сроках контракта я бы не хотел говорить, потому что ситуация неоднозначная. В любом случае до конца сезона он точно будет на этой должности. Каких-то конкретных задач перед Евсеевым никто не ставил», — цитирует Засульского «Чемпионат».

    После 22-х туров пермяки с 22 очками занимают 14-е место в Премьер-лиге, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла.

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