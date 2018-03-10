«Бавария» разгромила «Гамбург», Левандовски забил три мяча

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(6:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Хет-трик в составе победителей оформил Роберт Левандовски, который поразил ворота соперника с игры на 12-й и 19-й минуте, и реализовал пенальти на 90-й минуте.

Отметим, что на 86-й минуте поляк не реализовал одиннадцатиметровый, назначенный в ворота «Гамбурга».

Дубль за «Баварию» на своей счет записал Франк Рибери, отличившийся на 8-й и 81-й минутах, еще один гол на 55-й минуте забил Арьен Роббен.

После этого матча «Бавария» лидирует с 66 очками, а «Гамбург» на 18-м месте с 17 очками.

Другие результаты

«Хоффенхайм» – «Вольфсбург» 3:0

«Герта» – «Фрайбург» 0:0

«Ганновер-96» – «Аугсбург» 1:3