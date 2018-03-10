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    «Бавария» разгромила «Гамбург», Левандовски забил три мяча

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «Гамбургом» (6:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

    Хет-трик в составе победителей оформил Роберт Левандовски, который поразил ворота соперника с игры на 12-й и 19-й минуте, и реализовал пенальти на 90-й минуте.

    Отметим, что на 86-й минуте поляк не реализовал одиннадцатиметровый, назначенный в ворота «Гамбурга».

    Дубль за «Баварию» на своей счет записал Франк Рибери, отличившийся на 8-й и 81-й минутах, еще один гол на 55-й минуте забил Арьен Роббен.

    После этого матча «Бавария» лидирует с 66 очками, а «Гамбург» на 18-м месте с 17 очками.

    Другие результаты

    «Хоффенхайм» – «Вольфсбург» 3:0
    «Герта» – «Фрайбург» 0:0
    «Ганновер-96» – «Аугсбург» 1:3

    Еще один шаг к Серебряной салатнице«Бавария» — «Гамбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 10 марта
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