«Тосно» запретили проводить матч с «Рубином» на «Петровском»

«Руководство стадиона "Петровский" не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле.
Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.
Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается. Вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет.
Матч "Амкар" — "Арсенал" перенесен в Уфу
В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – цитирует Матюшенко Sport24.ru.