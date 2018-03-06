«Тосно» запретили проводить матч с «Рубином» на «Петровском»

Гендиректор «Тосно»рассказал о возможном переносе матча 22-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Руководство стадиона "Петровский" не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле.

Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.

Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается. Вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет.

Матч "Амкар" — "Арсенал" перенесен в Уфу

В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – цитирует Матюшенко Sport24.ru.