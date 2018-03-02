«Барселона» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом»

«Барселона» с 66 очками возглавляет таблицу, на 5 очков обгоняя «Атлетико». «Лас-Пальмас» на 18-м месте — 20 очков.

На 47-й минуте «Лас-Пальмас» заработал пенальти — Люка Динь подыграл себе рукой в штрафной. Хонатан Кальери с «точки» сравнял счет.

Каталонцы открыли счет на 21-й минуте. Лионель Месси со стандарта мощно выстрелил в дальнюю девятку, Чичисола не смог дотянуться.

«Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 1-го марта

Опора на цифры «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 1-го марта

Читайте по теме

План «Б» уже не тот. «Реал» провалился в Каталонии Реакция СМИ на поражение «Реала» в выездном матче против «Эспаньола»

Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?

Популярное в сети

Это интересно

Пресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров

Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимит

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

«В этот день теплом вашим я согрет»

Вся карьера Андреа Пирло в одном тексте

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

Подробный разбор

Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан» Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?

«Спартак» подал пример остальным клубам Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»

План «Б» уже не тот. «Реал» провалился в Каталонии Реакция СМИ на поражение «Реала» в выездном матче против «Эспаньола»

Будет интересно. Главные интриги весны в РФПЛ Топ-5 главных интриг в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона

«Челси» готовится к жизни без Конте Насколько вероятна смена менеджера в «Челси»?