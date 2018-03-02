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    «Барселона» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 26-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    Каталонцы открыли счет на 21-й минуте. Лионель Месси со стандарта мощно выстрелил в дальнюю девятку, Чичисола не смог дотянуться.

    На 47-й минуте «Лас-Пальмас» заработал пенальти — Люка Динь подыграл себе рукой в штрафной. Хонатан Кальери с «точки» сравнял счет.

    «Барселона» с 66 очками возглавляет таблицу, на 5 очков обгоняя «Атлетико». «Лас-Пальмас» на 18-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1:1 (0:1)
    Голы: Месси, 21 (0:1). Кальери, 48 — с пенальти (1:1). «Лас-Пальмас»: Чичисола, Агиррегарай, Ксимо Наварро, Гальвес, Дани Кастельяно (Мишел, 76), Халилович, Гомес (Аквилани, 70), Этебо, Тана, Хайро (Гарсия, 86), Кальери.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Фермален, Юмтити, Динь, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 57), Бускетс, Паулинью (Ракитич, 63), Иньеста (Дембеле, 75), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Агиррегарай, 5. Дани Кастельяно, 10. Ксимо Наварро, 20. Динь, 24. Серхи Роберто, 41. Юмтити, 52. Этебо, 66. Гальвес, 68. Кальери, 90+4.
    Опора на цифры«Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 1-го марта
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