«Барселона» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом»

Каталонцы открыли счет на 21-й минуте. Лионель Месси со стандарта мощно выстрелил в дальнюю девятку, Чичисола не смог дотянуться.
На 47-й минуте «Лас-Пальмас» заработал пенальти — Люка Динь подыграл себе рукой в штрафной. Хонатан Кальери с «точки» сравнял счет.
«Барселона» с 66 очками возглавляет таблицу, на 5 очков обгоняя «Атлетико». «Лас-Пальмас» на 18-м месте — 20 очков.
Чемпионат Испании. 26-й тур
«Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1:1 (0:1)
Голы: Месси, 21 (0:1). Кальери, 48 — с пенальти (1:1). «Лас-Пальмас»: Чичисола, Агиррегарай, Ксимо Наварро, Гальвес, Дани Кастельяно (Мишел, 76), Халилович, Гомес (Аквилани, 70), Этебо, Тана, Хайро (Гарсия, 86), Кальери.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Фермален, Юмтити, Динь, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 57), Бускетс, Паулинью (Ракитич, 63), Иньеста (Дембеле, 75), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Агиррегарай, 5. Дани Кастельяно, 10. Ксимо Наварро, 20. Динь, 24. Серхи Роберто, 41. Юмтити, 52. Этебо, 66. Гальвес, 68. Кальери, 90+4.