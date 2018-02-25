Сборная Португалии потребовала Playstation и плазму в каждый номер

Наиболее специфическими райдерами поделился анонимный телеграм канал «Мутко против».
1. Португалия: Playstation и плазму в каждый номер.
2. Англия: Playstation, кровати на пол-метра длиннее, криокамеры и английское ТВ в номерах.
3. Испания: Огромную кровать каждому и кофемашину на всех.
4. Аргентина: Электрические гольфкары (сборная будет жить на базе за городом)
5. Германия: Новые террасы около отеля, миндальное и рисовое молоко в каждый номер.
6. Япония: Отдельные номера и еда для еще одной команды — юношеской сборной Японии.
7. Корея: Теннисный стол, 2 большие плазмы для разбора матчей и ортопедические матрасы.
8. Нигерия: Собственные повара, национальные продукты и специи.