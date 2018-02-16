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    Киевское «Динамо» упустило победу над АЕКом

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    «Динамо» Киев
    На фото:«Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с греческим АЕК (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Украинцы открыли счет в начале встречи, гол забил Виктор Циганков. Хозяева отыгрались за десять минут до конца — мяч на счету Астрита Аждаревича.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
    АЕК (Греция) – «Динамо» Киев (Украина) — 1:1 (0:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – 19 Цыганков, 1:1 – 80 Айдаревич. АЕК: Баркас, Ламбропулос, Враньеш, Родриго Гало, Бакакис, Симойнш, Галанопулос (Айдаревич, 79), Бакасетас, Клонаридис (Христодулопулос, 52), Ливая, Якумакис (Араухо, 58). «Динамо» Киев: Бойко, Хачериди, Морозюк, Кендзера, Кадар, Цыганков, Буяльский, Шепелев, Гармаш (Беседин, 78), Мораес (Шапаренко, 90), Гонсалес. Предупреждения: Хачериди (5), Ливая (22), Гармаш (30), Враньеш (45), Шепелев (71), Мораес (77).
    В другом матче мадридский «Атлетико» обыграл датский «Копенгаген» на выезде — 4:1.

    По голу в составе мадридской команды забили Сауль Ньигес, Кевин Гамейро, Антуан Гризманн и Витоло. За хозяев отличился Виктор Фишер.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
    «Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания) — 1:4 (1:2)
    Голы: Фишер, 15 (1:0). Сауль, 21 (1:1). Гамейро, 37 (1:2). Гризманн, 71 (1:3). Витоло, 77 (1:4). «Копенгаген»: Ольсен, Бойлесен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Грегуш, Фальк (Сантандер, 62), Фишер (Павлович, 72), Сотириу, Сков (Бенгтссон, 73).«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Коке (Габи, 80), Сауль, Партей, Гамейро (Витоло, 69), Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 59).Предупреждения: Сков, 24. Корреа, 44.
    Миролюбивые грекиАЕК — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
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