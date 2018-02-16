Киевское «Динамо» упустило победу над АЕКом

По голу в составе мадридской команды забили Сауль Ньигес, Кевин Гамейро, Антуан Гризманн и Витоло . За хозяев отличился Виктор Фишер .

Украинцы открыли счет в начале встречи, гол забил Виктор Циганков . Хозяева отыгрались за десять минут до конца — мяч на счету Астрита Аждаревича .

Киевскоена выезде сыграло вничью с греческим(1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

АЕК — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

Миролюбивые греки АЕК — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

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