«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»

Швейцарскийпотерпел домашнее поражение от английского(0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт счет на 14-й минуте. Хозяева буквально потеряли в штрафной Илкая Гюндогана, и удар турецкого полузащитника головой получился результативным.

На 18-й минуте Стерлинг получил разрезающий пас от Де Брёйне, навесил на Агуэро. Мяч отскочил к Бернарду Силве, который, подработав его грудью, вторым касанием «парашютом» отправил его через Вацлика.

На 23-й минуте Фернандиньо прошёл вперёд, обыграл троих, но мяч отскочил к Серхио Агуэро. Он продвинулся к штрафной и точно пробил из-под Марека Сухи.

На 53-й минуте Агуэро протащил мяч до штрафной, сделал поперечную передачу на Илкая Гюндогана. Тот подработал мяч под правую и великолепным обводящим ударом вновь заставил Вацлика капитулировать.

Ответная встреча пройдет в Манчестере 7 марта.