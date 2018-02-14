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    «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»

    Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Базель
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Швейцарский «Базель» потерпел домашнее поражение от английского «Манчестер Сити» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Счет в матче был открыт счет на 14-й минуте. Хозяева буквально потеряли в штрафной Илкая Гюндогана, и удар турецкого полузащитника головой получился результативным.

    На 18-й минуте Стерлинг получил разрезающий пас от Де Брёйне, навесил на Агуэро. Мяч отскочил к Бернарду Силве, который, подработав его грудью, вторым касанием «парашютом» отправил его через Вацлика.

    На 23-й минуте Фернандиньо прошёл вперёд, обыграл троих, но мяч отскочил к Серхио Агуэро. Он продвинулся к штрафной и точно пробил из-под Марека Сухи.

    На 53-й минуте Агуэро протащил мяч до штрафной, сделал поперечную передачу на Илкая Гюндогана. Тот подработал мяч под правую и великолепным обводящим ударом вновь заставил Вацлика капитулировать.

    Ответная встреча пройдет в Манчестере 7 марта.

    Обзор коэффициентов на матчи Лиги чемпионовОбзор коэффициентов на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 13-14 февраля
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