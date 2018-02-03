Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», каталонское дерби, «Атлетико» против «Валенсии»

«Реал Сосьедад» — «Депортиво» 5:0
«Реал Сосьедад» разгромил «Депортиво» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в пятницу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Асьер Ильярраменди (62-я и 89-я минуты), по голу забили Виллиан Жозе (32), Серхио Каналес (75) и Ариц Элустондо (82).
«Реал Сосьедад» прервал серию из четырех поражений подряд , набрал 26 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. «Депортиво» довел свою безвыигрышную серию до семи матчей (две ничьи, пять поражений) и с 17 очками располагается на 18-й строчке.
«Эйбар» — «Севилья» 5:1
«Эйбар» одержал победу над «Севильей» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 5:1.
Дубль в составе победителей оформил Фабиан Орельяна, еще по голу на свой счет записали Энрике Гарсия, Иван Рамис и Анайц Арбилья.
За андалузскую команду единственный точный удар с пенальти нанес Пабло Сарабия.
В турнирной таблице «Севилья» занимает шестое место (33 очка), а «Эйбар» — седьмое (32 очка).
«Бетис» — «Вильярреал» 2:1
В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.
Уже на 31-й минуте гости остались в меньшинстве — прямой красной карточкой удален был защитник Даниэле Бонера.
В составе севильцев дубль оформил нападающий Лоренцо Морон, поразивший ворота соперника в компенсированное к первому тайму время и на 65-й минуте.
У «Вильярреала» гол с пенальти забил на 80-й минуте форвард Карлос Бакка, который заработал россиянин Денис Черышев, вышедший на замену на 64-й минуте.
«Бетис» с 30 очками занимает девятое место турнирной таблицы Ла лиги, «Вильярреал» — пятое с 37 очками.
«Алавес» — «Сельта» 2:1
В матче 22-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Сельтой» — 2:1.
У хозяев отличились Альфонсо Педраса и Эль-Хаддари.
Единственный гол гостей забил уже в компенсированное время Яго Аспас.
После этого матча «Сельта» на 8-м месте — 31 очко, а «Алавес» на 1-м месте — 22 очка.
«Леванте» — «Реал» 2:2
Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте» (2:2) в матче 22-го тура испанской Примеры.
Счет на 12-й минуте открыли гости. Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить Оласабаля, который толком так и не выпрыгнул.
На 44-й минуте валенсийцы отыгрались. В результате контратаки Моралес вышел на рандеву с Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании удачно сыграл Эммануэл Боатенг.
На 84-й минуте Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Леванте», Постиго невольно оставил мяч Бензема, Карим выполнил передачу в центр на Иско, который точно пробил по воротам.
А на 89-й минуте последовала передача в штрафную площадь «Реала» от Хасона, Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.
После этого матча «Реал» с 39 очками на 4-м месте. Отставание от «Барселоны» увеличилось до 18 очков. «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.
«Хетафе» — «Леганес»
4 февраля, 14:00 мск
«Эспаньол» — «Барселона»
4 февраля, 18:15 мск
«Жирона» — «Атлетик»
4 февраля, 20:30 мск
«Атлетико» — «Валенсия»
4 февраля, 22:45 мск