Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», каталонское дерби, «Атлетико» против «Валенсии»

«Реал Сосьедад» — «Депортиво» 5:0

«Реал Сосьедад» разгромил «Депортиво» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Асьер Ильярраменди (62-я и 89-я минуты), по голу забили Виллиан Жозе (32), Серхио Каналес (75) и Ариц Элустондо (82).

«Реал Сосьедад» прервал серию из четырех поражений подряд , набрал 26 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. «Депортиво» довел свою безвыигрышную серию до семи матчей (две ничьи, пять поражений) и с 17 очками располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Реал Сосьедад» — «Депортиво» — 5:0 (1:0) Голы: Виллиан Жозе, 32 (1:0). Ильярраменди, 62 (2:0). Каналес, 75 (3:0). Элустондо, 82 (4:0). Ильярраменди, 89 (5:0). «Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, де ла Белья, Элустондо, Одриосола, Прието (Гуриди, 83), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Каналес, 69), Виллиан Жозе (Агиррече, 85), Оярсабаль.«Депортиво»: Мартинес, Крун-Дели (Вальверде, 80), Боведа, Шер, Луизинью, Альбентоса, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 55), Гильерме, Адриан, Лукас, Картабия (Баккали, 74).Предупреждение: Шер, 25.

«Эйбар» — «Севилья» 5:1

«Эйбар» одержал победу над «Севильей» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 5:1.

Дубль в составе победителей оформил Фабиан Орельяна, еще по голу на свой счет записали Энрике Гарсия, Иван Рамис и Анайц Арбилья.

За андалузскую команду единственный точный удар с пенальти нанес Пабло Сарабия.

В турнирной таблице «Севилья» занимает шестое место (33 очка), а «Эйбар» — седьмое (32 очка).

Чемпионат Испании. 22-й тур «Эйбар» — «Севилья» — 5:1 (3:1) Голы: 1:0 – 1 Кике, 2:0 – 17 Орельяна, 2:1 – 21, пенальти Сарабия, 3:1 – 32 Рамис, 4:1 – 61 Орельяна, 5:1 – 83 Арбилья.«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Капа, 88), Пенья, Диоп (Жордан, 81), Дани Гарсия, Инуи, Кике, Шарлес (Эскаланте, 75).«Севилья»: Рико, Пареха, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Сарабия (Навас, 75), Меса (Банега, 53), Нзонзи, Нолито, Сандро Рамирес (Муриэль, 66), Бен-Йеддер.Предупреждения: Пареха (40), Меса (47), Банега (67).

«Бетис» — «Вильярреал» 2:1

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

Уже на 31-й минуте гости остались в меньшинстве — прямой красной карточкой удален был защитник Даниэле Бонера.

В составе севильцев дубль оформил нападающий Лоренцо Морон, поразивший ворота соперника в компенсированное к первому тайму время и на 65-й минуте.

У «Вильярреала» гол с пенальти забил на 80-й минуте форвард Карлос Бакка, который заработал россиянин Денис Черышев, вышедший на замену на 64-й минуте.

«Бетис» с 30 очками занимает девятое место турнирной таблицы Ла лиги, «Вильярреал» — пятое с 37 очками.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Бетис» — «Вильярреал» — 2:1 (1:0) Голы: Лорен Морон, 45+2 (1:0). Лорен Морон, 65 (2:0). Бакка, 80 — с пенальти (2:1). «Бетис»: Адан, Барраган, Амат, Бартра (Хави Гарсия, 71), Феддаль (Камараса, 55), Манди, Дурмиси, Гуардадо, Руис, Рубен Кастро (Леон, 64), Лорен Морон.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Тригерос (Черышев, 64), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (Фуэго, 74), Энес Унал (Альваро Гонсалес, 36).Предупреждения: Марио Гаспар, 40. Эрнандес, 40. Барраган, 80. Удаление: Бонера (Вильярреал), 31.

«Алавес» — «Сельта» 2:1

В матче 22-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Сельтой» — 2:1.

У хозяев отличились Альфонсо Педраса и Эль-Хаддари.

Единственный гол гостей забил уже в компенсированное время Яго Аспас.

После этого матча «Сельта» на 8-м месте — 31 очко, а «Алавес» на 1-м месте — 22 очка.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Алавес» — «Сельта» — 2:1 (2:0) Голы: Педраса, 4 (1:0). Эль-Хаддади, 18 (2:0). Аспас, 90+1 (2:1).«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Перес, 88), Собрино (Кркич, 74), Эль-Хаддади (Торрес, 81), Педраса.«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Хонни Кастро, Мазань (Хосабед Санчес, 58), С.Гомес, Васс, Лоботка, Радойя (Эмре Мор, 74), Мендес (Систо, 58), Аспас, М.Гомес.Предупреждения: Радойя, 21. Собрино, 48. Алексис, 77. Хосабед Санчес, 87. Агиррегабирия, 89.

«Леванте» — «Реал» 2:2

Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте» (2:2) в матче 22-го тура испанской Примеры.

Счет на 12-й минуте открыли гости. Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить Оласабаля, который толком так и не выпрыгнул.

На 44-й минуте валенсийцы отыгрались. В результате контратаки Моралес вышел на рандеву с Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании удачно сыграл Эммануэл Боатенг.

На 84-й минуте Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Леванте», Постиго невольно оставил мяч Бензема, Карим выполнил передачу в центр на Иско, который точно пробил по воротам.

А на 89-й минуте последовала передача в штрафную площадь «Реала» от Хасона, Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

После этого матча «Реал» с 39 очками на 4-м месте. Отставание от «Барселоны» увеличилось до 18 очков. «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.

Чемпионат Испании. 22-й тур «Леванте» — «Реал» — 2:2 (1:1) Голы: Серхио Рамос, 11 (0:1). Боатенг, 42 (1:1). Иско, 81 (1:2). Паццини, 89 (2:2). «Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Постиго, Луна, Лукич, Робер, Лерма (Рохер, 68), Дукуре, Моралес, Боатенг (Хасон, 60), Иви Лопес (Паццини, 77).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Васкес, 90+1), Бэйл (Иско, 66), Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 82).Предупреждения: Дукуре, 13. Серхио Рамос, 21. Иви Лопес, 26. Асенсио, 84. Коке, 88. Варан, 90+1.

«Хетафе» — «Леганес»

4 февраля, 14:00 мск

«Эспаньол» — «Барселона»

4 февраля, 18:15 мск

«Жирона» — «Атлетик»

4 февраля, 20:30 мск

«Атлетико» — «Валенсия»

4 февраля, 22:45 мск

«Лас-Пальмас» — «Малага»

5 февраля, 23:00 мск