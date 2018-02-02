Дзюба: Луческу надо было дать еще один год

Нападающийсчитает, чтостоило оставитьеще на один сезон, а не увольнять румынского специалиста.

«Я все-таки склонен думать, что погорячились с Луческу, Мистеру нужно было дать еще один год. Мне немного это непонятно – Луческу не дали никого толком купить. Пришел Жулиано – топ-игрок, и упустить его – это для меня немыслимо. Жулиано был мотором команды. Уходят Данни и Жулиано, то есть диспетчеры и одни из лучших игроков. С кем играть, как играть? Где люди, которые могут создать гол из ничего?», — сказал Дзюба в эфире программы в передаче «Foot’больные люди».

«Для меня были многие вещи непонятны. Пришли Жулиано, молодой Эрнани, взяли Молло, Цаллагова из "Крыльев", Мака. Роберт провел потрясающий отрезок – тоже убрали. Мне кажется, не дали Луческу до конца развернуться. Согласен с Мистером, который сказал, что если бы ему дали ещё годик, он бы создал команду. Человек 42 года в футболе, выиграл все возможные турниры. Думаю, погорячились. Если бы Луческу выделили столько денег на трансферы, думаю, было бы и качество, и все-все-все», — добавил нападающий.

Луческу не видит вины Манчини в провале «Зенита»