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    «Бавария» одержала волевую победу над «Вердером»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над бременским «Вердером» (4:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

    Гости открыли счет на 25-й минуте. Атака бременской команды закончилась классной передачей на ход Жерому Гондорфу от Крузе, а дальше последовал тычок мяча между ног вышедшему на перехват Ульрайху

    На 41-й минуте счет сравнялся. Длинную передачу Боатенга принял на грудь Томас Мюллер, опередив Вельковича, а вторым касанием в падении пробил под Павленкой.

    На 63-й минуте «Бавария» вышла вперед. После подачи Хамеса Родригеса, Роберт Левандовски опередил в борьбе за мяч Делани и мощно пробил головой под перекладину.

    На 74-й минуте счет вновь стал равным. Ульрайх ошибся у своих ворот, привезя угловой, который оказался роковым. Навес Крузе готов был замыкать Делани, но его опередил защитник хозяев Никлас Зюле, попавшийся на пути мяча, от которого тот влетел в ворота.

    Спустя две минуты «Бавария» вновь повела. Навес Томаса Мюллера с правого фланга пришелся точно в голову Роберту Левандовски, удар которого пришелся точно в угол ворот Павленки.

    А на 84-й минуте, после длинного розыгрыша Хамес Родригес передачей отметил рывок из глубины Томаса Мюллера, которому на скорости только оставалось прокинуть мяч между ног Павленке.

    После этого матча «Бавария» с 47 очками лидирует, а «Вердер» с 16 очками на 16-м месте.

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