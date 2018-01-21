Экс-защитник «Зенита» перейдет в «Беневенто»

Защитник «Рейнджерс»близок к переходу в «Беневенто», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, клубы уже договорились о сделке, однако португалец еще не согласовал условия личного контракта.

Аутсайдер Серии А усилился экс-игроком «Тоттенхэма»

Ожидается, что Алвеш даст «Беневенто» ответ уже в начале следующей недели.

Напомним, что 36-летний португалец уже выступал в чемпионате Италии. В прошлом сезоне Алвеш играл в «Кальяри», а летом этого года переехал в Шотландию на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 14 матчей в чемпионате Шотландии.

В России Алвеш известен выступлениями за «Зенит». За клуб из Санкт-Петербурга он играл с 2010 по 2013 год.

Ранее «Беневенто» усилился экс-хавбеком «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Сандро, а также бывшим нападающим «Бордо» Шейком Дьябате.