Защитник «Кёльна» перейдет в московское «Динамо»

Московскоесогласовали условия трансфера защитника, сообщает Kicker. Сумма трансфера составит около 2 млн евро.

Отмечается, что сам Рауш желает сменить немецкий чемпионат на российский для того, чтобы в составе сборной России принять участие в чемпионате мира. В настоящее время 27-летний игрок не имеет постоянной игровой практики в «Кёльне».

Рауш в общей сложности провел 246 матчей в Бундеслиге в составе «Ганновера», «Штутгарта», «Дармштадта» и «Кельна». В текущем сезон Рауш провёл в Бундеслиге 12 матчей и сделал одну голевую передачу.

За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.