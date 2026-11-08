Хамзат Чимаев сообщил, что его возвращение в UFC остается под вопросом. Чеченский боец не выступал с мая, когда раздельным решением судей уступил Шону Стрикленду на UFC 328 и лишился титула в среднем весе.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Реванш со Стриклендом откладывается

С момента первого поражения в карьере «Борз» неоднократно добивался реванша, однако ясности по срокам следующего боя до сих пор нет.

Чимаев признает, что ситуация зависит не от него, и не исключает, что пауза затянется.

Шон Стрикленд и Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Надеюсь, это произойдет очень скоро, но сейчас дело не во мне. Когда бы UFC ни позвонили мне и ни спросили, готов ли я к бою, я готов сразиться с кем угодно. Я не знаю, что будет дальше.

Может быть, UFC хочет, чтобы я встретился с победителем боя, так что я просто хочу поскорее вернуть свой пояс. Если это произойдет скоро, я тоже скоро буду драться», — поделился Чимаев в интервью MMA Junkie.

Ситуация в дивизионе

Ожидалось, что Стрикленд проведет защиту титула против Нассурдина Имавова, но поединок был отложен — чемпион выразил недовольство зарплатой и допустил, что освободит пояс ради перехода в другой дивизион.

На этом фоне Чимаев не понимает, почему UFC не организует ему бой, и продолжает следить за развитием событий.

«Он вечно на что-то жалуется, так что я просто готовлюсь», — добавил россиянин.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Чимаев также считает, что заслуживает немедленного титульного шанса, несмотря на поражение от Шона. По его мнению, победитель пары Стрикленд — Имавов должен стать его следующим соперником, а сам он остается претендентом номер один в дивизионе.

«Шон должен быть победителем, потому что я претендент номер один и я не проиграл тот бой. Люди говорят, что я проиграл, но я настоящий чемпион», — подытожил он.

Что дальше?

Колби Ковингтон — следующий соперник Чимаева на RAF globallookpress.com

Пока ситуация в UFC не разрешилась, Чимаев продолжает выступать на борцовских турнирах. 14 ноября он встретится с Колби Ковингтоном за титул чемпиона RAF в полутяжелом весе в главном поединке на «Etihad-Arena» в Абу-Даби.

Ранее «Борз» принял вызов Кайо Борральо, однако этот бой так и не был организован. Если UFC в ближайшее время не предложит Чимаеву поединок, он может сосредоточиться на выступлениях в RAF, где уже стал одной из главных звезд промоушена.