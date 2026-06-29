Генеральный директор UFC Дана Уайт готов предложить помощь легендарному боксеру Флойду Мейвезеру, намекнув на его возможное подписание в свою новую лигу ZuffaBoxing.

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

«Да, это непросто. Я говорил с ним об этом, но я не знаю всей истории. Ходят разные слухи, и, думаю, нужно подождать, чтобы увидеть, как все это будет решаться в суде.

Но когда кто-то работает так усердно, как Флойд, и сколачивает такое состояние, а потом теряет его, это ужасно, и такое часто случается в профессиональном спорте. Все возможно, и, может быть, мы могли бы что-то сделать, чтобы помочь ему разобраться»

За последний год Мейвезер лишился большей части своего состояния. На боксера регулярно подаются иски в суд, а его недвижимость и активы под арестом.