Непобежденный немецкий боксер турецкого происхождения Агит Кабайел официально стал новым чемпионом WBC в тяжелом весе.

Агит Кабайел globallookpress.com

Накануне Александр Усик объявил, что отказывается сразу от трех титулов. При этом украинец не делал никаких заявлений о завершении карьеры. Александр готов провести на ринге еще один поединок.

Кабайел ранее был временным чемпионом WBC. Всего на его счету 27 выигранных поединков и ни единого поражения на профессиональном ринге. В 19-ти из них немец победил нокаутом.

В предыдущем бою Агит финишировал в третьем раунде Дамиана Кныбу в январе 2026-го в рамках первой защиты временного титула WBC. Годом ранее Кабайел нокаутировал в пятом отрезке Чжана Чжилэя.