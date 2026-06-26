Восходящая звезда тяжелого дивизиона UFC Джош Хокит поделился о своих заработках за первые месяцы в промоушене.

Джош Хокит globallookpress.com

«Вот что бывает, когда ты проявляешь смелость, а потом подкрепляешь ее делом. В любом случае я заработал больше денег, чем вы думаете. За семь 7 месяцев в 2026-м я заработал семизначную сумму. К концу года мой доход может составить 3-4 миллиона долларов»

Хокит дебютировал в промоушене в августе прошлого года. Менее чем 12 месяцев американец одержал в организации 4 победы подряд, 3 из которых досрочные.

15 июня на турнире в Белом доме Джош нокаутировал во втором раунде Деррика Льюиса. На данный момент «Невероятный Хок» располагается на четвертой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.