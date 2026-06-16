Тревор Уиттман, тренер нового чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи, назвал ошибку Илии Топурии, из-за которой грузин проиграл.

Илия Топурия и Джастин Гейджи globallookpress.com

«В большинстве боев, когда Топурия уставал, он переходил от позиции с наклоном вперед к атаке с прямой спиной. Когда он оказывался в этой позиции, начиналась рубка.

Илия допустил большую ошибку, когда пропустил удар в корпус во втором раунде. Думаю, это была большая ошибка со стороны Илии — упасть на канвас, потому что Джастин действительно был ранен. Он был серьезно потрясен.

Но Джастин крепкий парень. Он очень умен в таких ситуациях. Он знает, когда нужно делать перерыв. В бою были моменты, например в третьем и четвертом раундах, когда я говорил ему: хватит терпеть, ты должен бороться», — сказал Уиттман.