Оуэн Родди, тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился ожиданиями от реванша своего подопечного против Макса Холлоуэя.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«В Коноре есть этот огонь. Это тяжелый бой, и именно это пробуждает в Макгрегоре все самое лучшее, потому что он говорит себе: это большой вызов. Так что он в ударе.

Они уже дрались. У них есть опыт противостояния друг с другом. Это было давно, но здорово снова оказаться в игре, разбирать стиль Макса и искать его слабые места»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире UFC 329. В первом поединке 13-летней давности Конор одержал победу единогласным решением судей.