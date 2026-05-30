Оуэн Родди, тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился ожиданиями от реванша своего подопечного против Макса Холлоуэя.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«В Коноре есть этот огонь.  Это тяжелый бой, и именно это пробуждает в Макгрегоре все самое лучшее, потому что он говорит себе: это большой вызов.  Так что он в ударе.

Они уже дрались.  У них есть опыт противостояния друг с другом.  Это было давно, но здорово снова оказаться в игре, разбирать стиль Макса и искать его слабые места»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире UFC 329.  В первом поединке 13-летней давности Конор одержал победу единогласным решением судей.