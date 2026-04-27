Представители UFC сообщили о проведении первого бойцовского турнира под эгидой промоушена в Сербии, который состоится 1 августа.

Известно, что ивент пройдет на одной из арен в Белграде в рамках серии Fight Night. При этом кард бойцов еще не сформирован. Но уже предполагается, что в нем выступят 2 главные звезды страны.

Один из возможных участников — 13-й номер полусреднего дивизиона Урош Медич, одержавший в последнем поединке победу нокаутом в первом раунде над Джеффом Нилом. «Доктор» на текущий момент идет на серии из трех досрочных выигрышей подряд.

Вероятно участие и представителя топ-15 полутяжелого дивизиона Александра Ракича, проигравшего свой последний бой нокаутом в первом раунде Азамату Мурзаканову.