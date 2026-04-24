Экс-обладатель пояса UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман объяснил, за счет чего Брок Леснар способен победить Джона Джонса.

«Кто бы победил? Чисто гипотетически я бы сказал, что Брок Леснар, учитывая его габариты и манеру борьбы. Брок Леснар не из тех, кто постоянно наносит удары, но он мог измотать соперника в борьбе.

Брок был бы более агрессивным и точно попытался бы несколько раз повалить парня куда меньшего по габаритам. Я думаю, что Леснар потенциально может победить Джона Джонса»

В ответ на комментарий «Нигерийского кошмара» Джонс ответил следующее: «Камару, я готов сразиться с тобой и Броком в один и тот же вечер», — написал бывший двойной чемпион UFC в соцсетях.