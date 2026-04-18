Чемпион польской лиги KSW в тяжелой весовой категории Фил Де Фрис дал прогноз на бой Алекса Перейры против Сирила Гана.

«Все дело в габаритах. Если у вас есть мышечная масса, рост и подходящее телосложение, то все в порядке. А Перейра ведь очень массивный полутяжеловес, не так ли? Сейчас он весит около 113 кг и не выглядит таким уж толстым, так что, думаю, у него все получится. Я бы поставил на Перейру. Ган может попытаться повалить и забороть его, но в стойке Перейра великолепен. Не думаю, что Алексу будет сложно справиться с парнем, который не сможет перевести его в партер»

Бой Гана и Перейры пройдет 14 июня на турнире в Белом доме. На кону будет стоять временный титул UFC в тяжелом весе.