Бывший боец ММА Генри Сехудо считает, что Алекс Перейра зря согласился драться с Сирилом Ганом за временный титул UFC в тяжелом весе.

Генри Сехудо globallookpress.com

«Если вы собираетесь бороться за третий пояс, то это должен быть сразу бой за пояс абсолютного чемпиона. Поэтому я считаю, что если бы Перейра задержался в полутяжелом весе еще на какое-то время, то сразу бы мог подраться за титул в тяжелом весе. Сразу. Никаких промежуточных титулов, ничего такого, он просто ждет, и ему дают такой шанс.

Я пытаюсь сказать, что Алекс сильно рискует. Он нацелился на двух крупных псов, чтобы стать чемпионом, а не на одного. Лучше бы ждал Тома Аспиналла. У Алекса есть шанс войти в историю, победив один раз. Но в итоге ты сразишься с двумя опасными соперниками, а это большой риск. И вообще, я не думаю, что он одолеет Сирила Гана»

Бой Гана и Перейры за временный титул пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире в Белом доме 14 июня.