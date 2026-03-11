Бывший боец ММА Генри Сехудо считает, что Алекс Перейра зря согласился драться с Сирилом Ганом за временный титул UFC в тяжелом весе.

Генри Сехудо
Генри Сехудо globallookpress.com

«Если вы собираетесь бороться за третий пояс, то это должен быть сразу бой за пояс абсолютного чемпиона.  Поэтому я считаю, что если бы Перейра задержался в полутяжелом весе еще на какое-то время, то сразу бы мог подраться за титул в тяжелом весе.  Сразу.  Никаких промежуточных титулов, ничего такого, он просто ждет, и ему дают такой шанс.

Я пытаюсь сказать, что Алекс сильно рискует.  Он нацелился на двух крупных псов, чтобы стать чемпионом, а не на одного.  Лучше бы ждал Тома Аспиналла.  У Алекса есть шанс войти в историю, победив один раз.  Но в итоге ты сразишься с двумя опасными соперниками, а это большой риск.  И вообще, я не думаю, что он одолеет Сирила Гана»

Бой Гана и Перейры за временный титул пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире в Белом доме 14 июня.