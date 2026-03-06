Российский боец Богдан Гуськов проведет очередной поединок против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича. Это будет уже вторая их очная встреча.

Богдан Гуськов globallookpress.com

Состоится она на турнире UFC 328 9 мая в Лас-Вегасе. Предыдущий поединок Яна и Богдана в декабре 2025 года продлился все 3 раунда и завершился вничью.

Россиянин отправил Блаховича в нокдаун в первом раунде, был близок к досрочной победе и забрал его со счетом 10-8. Однако два оставшихся отрезка выиграл Ян.

Накануне реванша поляк занимает пятую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Гуськов по окончании первого поединка поднялся с десятой на девятую позицию.