Спортивный комментатор Даниэль Кормье призвал UFC дать Алексу Перейре шанс подраться за пояс в тяжелом весе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Не думаю, что кто-то просто так отказывается от пояса. Итак, если Алекс будет драться в тяжелом весе и получит возможность побороться за титул чемпиона в тяжелом весе, то кто будет его соперником? Сирил Ган или Джон Джонс?

Том Аспиналл выбыл. Хотя мне все равно, кто это будет. Я хочу увидеть, как кто-то борется за третий титул. Такого еще не было. У нас еще не было ни одного бойца в истории, который владел бы титулом в трех весовых категориях»

Накануне Алекс Перейра отказался от титула UFC в полутяжелом весе. Также появились слухи о том, Джон Джонс ведет переговоры о поединке против бразильца на турнире в Белом доме.