Третий номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд недоволен тем, что Хамзат Чимаев выступает раз в год и тем самым тормозит весь дивизион.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Вы привели в лигу парня, который дерется раз в год. Этому парню не хочется драться. У нас сейчас чемпион, который просто будет сидеть на троне и ждать, пока его не заставят драться. В этом спорте так не принято. Не будь эгоистом, выходи и защищай пояс. Допустим, Чимаев через полгода сразится с Нассурдином Имавовым. А потом, как обычно, потянет свой мизинец и возьмет еще годичный перерыв. Итого, ты выйдешь в клетку лишь через два года, когда я уже даже не вспомню о поясе»

Чимаев действующий чемпион среднего веса UFC. Следующим его соперником должен стать Нассурдин Имавов, занимающий первую строчку в рейтинге.